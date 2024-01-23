固態電池巨頭輝能桃園廠開張！最大產能可供應2.6萬台電動車

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固態電池與傳統鋰電池最大的差別在於，其採用固態的電解質代替有機液態電解質，可透過減少有機一體來降低可燃性，杜絕電動車電池自燃，提升整體安全。
輝能獨家技術涵蓋超過710件全球專利，並已提供近8千顆由全自動試產線生產的固態電池樣品，供全球車廠測試及開發模組。輝能於去年5月宣布投入52億歐元在法國敦克爾克興建輝能首座歐洲電動車電池工廠，並於桃園觀音設置量產示範工廠，成為全球首座Giga級固態鋰陶瓷電池超級工廠，而敦克爾克廠將是法國有史來在電池產業中，首樁海外最大投資案。
這座桃園廠於今日開幕，按照規劃，輝能以已在2023年底開始製造電動車用的大容量固態電池，並自今年起，由此廠出貨給全球車廠客戶。桃科廠區初期將先啟用0.5GWh，並將視市場需求擴充至2GWh滿載產能，最多可供應2.6萬台電動車，隨著生產規模提升，輝能將可為觀音地區創造最多1200個工作機會。
創辦人暨執行長楊思枬表示，這座超級工廠不僅可做為輝能科技能達到規模化量產的最佳證明，更是輝能科技未來進行全球擴張的工廠設計原型。
打破業界過去對固態電池生產「高難度」與「成本高昂」的印象，輝能強調，其新電池架構採用更先進的正負極材料、提升續航里程，並實現最大程度的資源循環與成本下降，桃科廠的單位產量可達到原本的2.6倍、電池組板速度拉升為2倍，且實現了以濕式連續塗佈法製造固態電解質的技術，無注液、排氣等製程，提升效率與品質的同時也降低製造成本。
在迎來桃園示範場隆重開幕之際，法國敦克爾克建廠公聽會也同步順利進行中，值得一提的是，當地政府已正式將輝能列入「法國2030計畫」（France 2030），這是一項推動法國產業生態系與技術轉型的重大計畫，顯示輝能與法國政府致力於發展節能交通方式的願景相符。