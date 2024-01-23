陳芳語寒流穿超辣！透視服曬美體　凍到發抖也甘願

陳芳語Kimberley睽違兩年半即將推出最新創作專輯，近日首波單曲〈自己愛情自己愛〉MV釋出，MV中她克服懼高症，身穿薄紗禮服，露出性感美體，吊鋼絲至3米高度，完美呈現導演要求的畫面。據悉陳芳語新專輯想分享「共存」的概念，而該曲主題，則就是力挺LGBTQ族群的多元價值愛情，傳達不論各種族群、性別都應該可以照自己想要的去愛。
記者吳雨婕/綜合報導
〈自己愛情自己愛〉MV首度以陳芳語出道以來從沒嘗試過的「意識形態」拍法進行，為了精準呈現導演的要求，身懷懼高症的陳芳語必須吊至3米高的高度，拍攝時寒流來襲，體感溫度接近零度，但為了美美登場，身穿白色薄紗禮服的陳芳語雖凍到發抖，衣服很透她主動說不貼暖暖包，就是要跟鏡頭拚了，又冷又懼高的她，升起又放下超過50次，只為捕捉到最完美的畫面，她盛讚男女舞者敬業又專業，可以在懸吊時倒掛、甚至做出美麗的舞蹈動作，擠出笑容說：「我真是太羨慕了，跟他們比，我這個是小case啦。」所幸陳爸爸全程跟拍，給她很大的鼓舞，暫時忘去懼高的痛苦。
此外，負責這次單曲製作的是美國知名製作人Sweater Beats，則稱讚陳芳語的嗓音如同奶油般滑順，每次聆聽都讓他感覺融化，評價極高。而陳芳語也對這次的越洋合作充滿肯定，大呼：「好玩最重要，這次跟Sweater Beats一起工作學到很多，希望很快還能攜手下一次的合作。」
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