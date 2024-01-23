超哥「超派鐵拳」打Toyz不是正規格鬥！台灣巴西柔術專家說明白
網紅「超派人生」頻道的超哥近年來除了拍片之外，還跨足餐飲業，經營「超派炸雞」以及日式料理餐廳「超甲組海鮮丼飯」，日前因實況主Toyz（劉偉健）到餐廳踢館，批評魚肉好吃但醋飯太難吃，兩人爆發肢體衝突，Toyz也提告殺人未遂、當下還有店員衝出來，不過「超派鐵拳」的格鬥方式，經過台灣巴西柔術專家徐仕瑾透露，「這不是正規的格鬥方式，他應該是太生氣了。」
記者吳政紘/台北報導
被網友封為「全台最有錢YouTuber」的超哥，在網路上擁有不少粉絲支持，但是他近期開炸雞店跟日式料理，都被Toyz批評為「難吃」，甚至對於醋飯有一些不滿。
這也讓超哥情緒上來，超哥在直播中不滿他的言論，出手揮拳，讓他倒坐在地，兩人還因為衝突扭打在一起，被認為跟正統的格鬥有些差距。
台灣巴西柔術專家，也曾任中華隊選手及教練的徐仕瑾表示：「超哥當下應該真的是太生氣了，因為揮拳也沒有直接打到臉上，這是錯誤的觀念，若是正常揮拳，在近距離的狀況，應該是一拳KO，可能超哥也只是想把他撂倒。」
不過Toyz上傳的診斷證明書中，可以看見上頭清楚寫著腦震盪、挫傷及撕裂傷、頭部縫十一針，臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷等傷勢，並且他的衣服也被撕毀，場面依舊相當狼狽。
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