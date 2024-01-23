NBA／老鷹Murray交易案有進展！曝不想要湖人DLo、尋找第三方接手

超哥「超派鐵拳」打Toyz不是正規格鬥！台灣巴西柔術專家說明白

▲網紅超哥出手痛擊Toyz，被認為不是正規格鬥的方式。（圖／超派人生臉書）
▲網紅超哥出手痛擊Toyz，被認為不是正規格鬥的方式。（圖／超派人生臉書）

記者吳政紘/台北報導

網紅「超派人生」頻道的超哥近年來除了拍片之外，還跨足餐飲業，經營「超派炸雞」以及日式料理餐廳「超甲組海鮮丼飯」，日前因實況主Toyz（劉偉健）到餐廳踢館，批評魚肉好吃但醋飯太難吃，兩人爆發肢體衝突，Toyz也提告殺人未遂、當下還有店員衝出來，不過「超派鐵拳」的格鬥方式，經過台灣巴西柔術專家徐仕瑾透露，「這不是正規的格鬥方式，他應該是太生氣了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
被網友封為「全台最有錢YouTuber」的超哥，在網路上擁有不少粉絲支持，但是他近期開炸雞店跟日式料理，都被Toyz批評為「難吃」，甚至對於醋飯有一些不滿。

這也讓超哥情緒上來，超哥在直播中不滿他的言論，出手揮拳，讓他倒坐在地，兩人還因為衝突扭打在一起，被認為跟正統的格鬥有些差距。

台灣巴西柔術專家，也曾任中華隊選手及教練的徐仕瑾表示：「超哥當下應該真的是太生氣了，因為揮拳也沒有直接打到臉上，這是錯誤的觀念，若是正常揮拳，在近距離的狀況，應該是一拳KO，可能超哥也只是想把他撂倒。」

不過Toyz上傳的診斷證明書中，可以看見上頭清楚寫著腦震盪、挫傷及撕裂傷、頭部縫十一針，臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷等傷勢，並且他的衣服也被撕毀，場面依舊相當狼狽。                                              

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

超哥海扁Toyz丼飯店反爆紅！網紅排隊朝聖　民眾現場叫囂遭警帶走

館長開箱超哥丼飯！「疑吃到橡皮筋」畫面瘋傳　本人4度確認澄清

Toyz被打爆還慘遭補踹一腳！「超哥貼身助理」到案　否認參與鬥毆

超哥打Toyz踩底線！傳加盟主「認賠250萬」退坑　超派炸雞發聲了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀