孫德榮認與羅志祥「上演假和解」！當年內幕曝光 連小豬都不知道
王牌經紀人孫德榮與羅志祥兩人師徒恩怨多年，終於在去年破冰和解，也成功解開所有誤會與不愉快。日前孫德榮在《小明星大跟班》中分享，過去被爆出在羅志祥的慶功宴上演「假和解」，並曝光當年的內幕，結果連羅志祥本人都不清楚什麼叫假和解，讓大家議論紛紛。
記者詹鎰睿／綜合報導
由吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》將在24日晚間10點播出「匿名者公審大會第二彈！我不是你想像的那種人」，王牌經紀人孫德榮就被爆料愛炒新聞，還在羅志祥的慶功宴上演假和解，孫德榮聽完後毫不避諱地回應：「那時候我發現5566的聲勢在往下墜，我跟葛姐（葛福鴻）很好，就談好請羅志祥來站台5566的簽唱會。」
孫德榮認為，「這絕對是兩岸三地的大新聞，但那時候我們鬧得很嚴重，他（羅志祥）的節目我幾乎都跟他對打，所以孫協志和王仁甫極度反對羅志祥來簽唱會。」
孫德榮也解釋，當年會出席羅志祥的慶功宴，其實是為了還名製作人葛福鴻的恩情，「我認為我是還葛姐一個公道，但我說『慶功宴我可以出席，鮮花你們自己準備』，所以連羅志祥都不知道什麼叫做假和解。」
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