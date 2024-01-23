指黃國昌「教室硬上」遭求償百萬 周玉蔻想調解：很錯愕
民眾黨新科立委黃國昌去年受訪稱「有機會讓他當法務部長，他一定去」，結果被名嘴周玉蔻在臉書嘲諷「當年在教室硬上女學生」，因此提告求償100萬元、刪文、刊登判決主文。台北地院今（23）日再開庭，周說有意願和解，還當庭誇讚黃國昌，稱被告感到錯愕。庭末媒體將周女在法庭上說的話拿來問她，包括是否欣賞黃國昌，是否感到錯愕等，周女並未回應，直接坐上保時捷離開。
記者潘千詩／台北報導
法院上午開庭時，黃國昌沒來，僅周玉蔻親自出庭。周玉蔻告訴法官，她願意調解，因文章本身就是言論自由的評論，還稱是黃國昌誤會她的意思，也或許是黃國昌對言論自由的定義有所不同；記者在她寫完臉書後，問黃國昌意見，黃國昌沒有回應反而把她罵一頓，她也沒告回去，並強調自己是媒體人，對言論自由放得較寬，也沒去計較，拜託法官幫開路，讓2人可以和解。
對此，黃國昌委任律師表示，當事人沒意願調解所以今天才沒到庭，但法院徵詢調解意願，請周玉蔻先提出調解方案，回去再和黃國昌討論。
法官認為，黃國昌、周玉蔻都很關心社會，因此希望雙方透過調解機制，圓滿解決紛爭。
周玉蔻則說，黃國昌在太陽花學運以及擔任時代力量立委時，讓她很佩服，黃國昌募款時她也有捐錢，得知黃國昌告她，「覺得受到很大的傷害」，且黃國昌有很大的發言空間，記者都會去採訪他，黃卻選擇告進法院「讓她很錯愕」，強調兩人都是公眾人物，是不需要告進法院的，希望法院能協助解決。
因雙方同意再確認當事人調解意願以及條件，法官諭知3月26日再開庭。