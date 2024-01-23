NBA／好巧！跟Kobe同天締造81分紀錄 Embiid：他是我打球的榜樣
NBA費城76人「大帝」Joel Embiid主場面對聖安東尼奧馬刺發威，今（23）日單場飆出個人新高70分，打破Wilt Chamberlain保持的68分隊史紀錄，也讓他成為NBA歷史上第9位單場拿下70分的球員。同時，近代球迷最為津津樂樂道的紀錄，由洛杉磯湖人「小飛俠」Kobe Bryant所砍下的單場81分紀錄，也是在1月23日這天締造。
記者林之越/綜合報導
綜觀聯盟歷史，單場最高得分依然是由60年代的傳奇球星Wilt Chamberlain所拿下的100分紀錄，緊隨其後的，便是在2020年逝世的「小飛俠」Kobe Bryant所砍下的81分紀錄。巧合的是，Joel Embiid砍下70分的這天，正是17年前Kobe Bryant面對暴龍拿下81分的同一天。
賽後記者會上，有記者提及此事，Joel Embiid回應道：「從我開始打球開始，Kobe Bryant就是我的偶像（guy），他是我為什麼開始打籃球的原因。」並接著說道：「他是我最喜歡的球員，也是我想成為的那種球員。」值得一提的是，另一場明尼蘇達灰狼對上夏洛特黃蜂的比賽，灰狼中鋒Karl-Anthony Towns也在同天飆出隊史紀錄的62分，不過最終卻以125：128吞下敗仗。
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