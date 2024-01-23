蘋果骨灰級「前總部Apple Shop」關了 朝聖地標-1！官方籲逛這裡
對於果粉來說蘋果前總部「Infinite Loop」 園區內的Apple Shop，是到美國加州時會特別前往踩點的景點之一，裡面販售了獨一無二只有該店才有蘋果周邊商品，像是T恤、杯子、文具等，從1993年啟用，隨著2017年蘋果全新的總部Apple Park開幕後，重心也隨之轉移，蘋果日前（1/20）已經關閉該店家，目前官網已經顯示為關閉，同時希望大家前往附近的Apple Park 遊客中心參觀。
記者周淑萍/綜合報導
別具歷史意義位在蘋果前總部Apple Infinite Loop的園區內有一間Apple Shop，裡面販售的商品除了iPhone、Mac、Apple Watch等蘋果裝置之外，還有蘋果周邊商品，在2017年的Apple Park 開幕前，Apple Infinite Loop是全球唯一一間有販售周邊的Apple Shop，不少果粉也會專程前往選購，即便週邊產品的價格依舊不斐，依舊吸引粉絲大採買。從1993年開幕至今逾30年，於確定在今（2024）年1月20日走入歷史，對於鐵桿果粉來說，無疑是一個時代的結束。
在蘋果官網目前已經修改營業資訊，顯示為「關閉」，明確的告知粉絲已經告別了Apple Infinite Loop，同時指引前往鄰近的Apple Park 遊客中心。其實會關閉應該也是預期中的事情，因2017年蘋果全新總部Apple Park 開幕之後，吸引了大量的粉絲前往，相對之下，前總部Apple Infinite Loop重要性也就不如以往。