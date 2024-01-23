金在中被跟蹤20年崩潰！PO對峙私生飯司機影片　彷彿無線電出任務

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受不了的金在中，目前已拍下6輛行車記錄器影像，喊話未來會繼續蒐集，「希望窺探私生活和人的痛苦的你們能受到重罰。」他還透露曾聽到私生飯對自己說：「在中結婚的話，我一定會去婚禮現場的。」金在中反嗆對方「請說到做到」，他一定會提告對方被判刑。
金在中表示忍了20年，「好久沒有吃飯或走路時都回頭看的習慣了」，希望大家到此為止。此外，金在中還公開跟「私生出租車」司機的對話影片，他喊話司機要跟到聚餐地點沒關係，但要求不要把車開到家附近，結果司機表示自己沒要去，「是粉絲要去」，金在中對於私生飯自稱粉絲感到無奈，「希望我們的後輩們，不要經歷同樣的事情」。
金在中也公開「私生出租車」的名片，上面招攬客人的文案竟寫上：「還是只能透過螢幕看你喜歡的明星嗎？親自去電影拍攝現場和你喜歡的明星見面吧。」金在中痛批營運者最後會把法律責任推給顧客，「比起坐私生出租車的人，營運公司更加惡劣」。
金在中2001年15歲時參加「SM娛樂」選拔，以第一名成績進入旗下當練習生，經過2年練習時間，2003年跟鄭允浩、沈昌珉、朴有天、金俊秀組團「東方神起」出道；直到2009年因為合約問題，金在中跟朴有天、金俊秀向法院請求終止與「SM娛樂」的專屬契約效力，雙方因此撕破臉；3人於2010年組團JYJ出道，但他們受到「SM娛樂」打壓、被電視台封殺；直到最近「SM娛樂」改朝換代，金在中等了14年終於能上電視台露面，也疑似跟「SM娛樂」破冰和解。
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