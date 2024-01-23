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金在中被跟蹤20年崩潰！PO對峙私生飯司機影片　彷彿無線電出任務

▲前東方神起成員、現為JYJ的金在中出道至今20年，飽受被私生飯跟蹤困擾。（圖／資料照）
▲前東方神起成員、現為JYJ的金在中出道至今20年，飽受被私生飯跟蹤困擾。（圖／資料照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星金在中原是「東方神起」的成員，後來跟隊友朴有天、金俊秀離開「SM娛樂」，3人組團體JYJ重新活動，但因為朴有天的吸毒醜聞，JYJ已許久未合體，金在中現為SOLO活動居多；出道20年的他，今（23）日透露被「私生飯（喜歡窺探藝人私生活的粉絲）」跟蹤20年，飽受其擾決定喊告。

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▲▼金在中拍下私生飯車輛，上前對峙開車司機（下）。（圖／金在中IG）
▲▼金在中拍下私生飯車輛PO限時動態，同時上前對峙開車的司機（下）。（圖／金在中IG）
▲▼金在中拍下私生飯車輛，上前對峙開車司機（下）。（圖／金在中IG）
 
金在中乘車時隨手拍下停在路邊的3輛車，這些車輛則是跟蹤金在中的「私生出租車」，金在中表示當自己移動，私生飯就會催促司機跟上，「彷彿在用無線電般執行任務」，他讚嘆私生飯跟司機專業的流程，但也對於踐踏彼此寶貴時間跟情感來創造收益感到惋惜。

受不了的金在中，目前已拍下6輛行車記錄器影像，喊話未來會繼續蒐集，「希望窺探私生活和人的痛苦的你們能受到重罰。」他還透露曾聽到私生飯對自己說：「在中結婚的話，我一定會去婚禮現場的。」金在中反嗆對方「請說到做到」，他一定會提告對方被判刑。

金在中表示忍了20年，「好久沒有吃飯或走路時都回頭看的習慣了」，希望大家到此為止。此外，金在中還公開跟「私生出租車」司機的對話影片，他喊話司機要跟到聚餐地點沒關係，但要求不要把車開到家附近，結果司機表示自己沒要去，「是粉絲要去」，金在中對於私生飯自稱粉絲感到無奈，「希望我們的後輩們，不要經歷同樣的事情」。

金在中也公開「私生出租車」的名片，上面招攬客人的文案竟寫上：「還是只能透過螢幕看你喜歡的明星嗎？親自去電影拍攝現場和你喜歡的明星見面吧。」金在中痛批營運者最後會把法律責任推給顧客，「比起坐私生出租車的人，營運公司更加惡劣」。

金在中2001年15歲時參加「SM娛樂」選拔，以第一名成績進入旗下當練習生，經過2年練習時間，2003年跟鄭允浩、沈昌珉、朴有天、金俊秀組團「東方神起」出道；直到2009年因為合約問題，金在中跟朴有天、金俊秀向法院請求終止與「SM娛樂」的專屬契約效力，雙方因此撕破臉；3人於2010年組團JYJ出道，但他們受到「SM娛樂」打壓、被電視台封殺；直到最近「SM娛樂」改朝換代，金在中等了14年終於能上電視台露面，也疑似跟「SM娛樂」破冰和解。

▲金在中公開「私生出租車」名片。（圖／金在中IG）
▲金在中公開「私生出租車」名片。（圖／金在中IG）
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