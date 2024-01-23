郭富城、任賢齊演悍匪！城城哥狂練越南話超敬業 因1事大發飆
香港動作喜劇電影《臨時劫案》由麥啟光執導，集合郭富城、任賢齊及林家棟共同演出。郭富城化身從外地來香港搶劫的悍匪，他在片中要大講越南話，甚至要用越南話大唱張學友的金曲〈祇想一生跟你走〉，讓他練到快發瘋：「越南話真的很困難，配音配到快發瘋，我忍不住對自己發了好大的脾氣。」
記者黃雅琪／綜合報導
郭富城在《臨時劫案》中扮演從越南到香港搶劫的摔角手，搏命搶劫後卻意外丟失了一整袋的錢，他一路追錢，認定廢柴司機林家棟和他的朋友任賢齊吞了這袋錢，逼兩人開車到懸崖，要他們交待錢到哪去了，不然就三人同歸於盡，車子在懸崖搖搖欲墜之際，三人忍不住展開人生比慘大賽，郭富城決定帶著他們再去搶一回，兩人不得不從之下，成了懸崖三結義，揪團搶劫去。
郭富城在電影中除了戴上暴牙、惜字如金之外，他更是要大練越南話，讓郭富城也忍不住嘆難學，更自爆講越南話講到大發脾氣：「電影公司特別安排老師教我講越南話，我真的練到發瘋，比講國語難十倍吧！一直講不順，讓我對自己發了一場好大的脾氣，很氣自己為什麼講不好。」
但郭富城透露，在發完脾氣冷靜下來後，再慢慢持續練習，終於完成了這項艱難的任務。甚至一場他和林家棟及任賢齊在一場男人交心的對話後，大唱張學友代表作「祇想一生跟你走」，他也是用越南話唱出歌詞，讓效果十足。
《臨時劫案》故事描述，生活拮据的摔角手梅藍天（郭富城 飾）決定鋌而走險，計畫越洋到香港策動一宗搶劫，而廢柴級的計程車司機阿慫（林家棟 飾）和同樣廢柴的老人院社工慕容輝（任賢齊 飾）也動了搶劫發財的念頭，三人誤打誤撞臨時組隊搶劫，為了追蹤一筆搶來的巨款，捲入一場風波，更惹來精明女探員（張可頤飾）的追捕。《臨時劫案》2月8日上映。
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