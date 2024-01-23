MLB／邪惡帝國繼續補！道奇撒3.7億網羅曾投出無安打比賽強投
美國職棒MLB洛杉磯道奇誓言在新賽季捲土重來，補強腳步至今尚未停歇。今（23）日傳出道奇將以1年約1200萬美元價碼（約新台幣3.7億），網羅35歲加拿大籍左投James Paxton，持續補強球隊先發戰力，而也Paxton曾在大聯盟生涯當中，投出過無安打比賽。
記者陳品翔／綜合報導
根據大聯盟記者Theo DeRosa的消息，洛杉磯道奇將以1年1200萬美元合約，網羅35歲左投James Paxton。James Paxton曾在2018年效力西雅圖水手時，5月8日面對藍鳥隊的比賽上，投出無安打比賽，也是繼1945年的Dick Fowler後，第一位投出無安打比賽的加拿大籍投手。2019年轉戰紐約洋基，持續他的高檔表現，整季繳出15勝6敗、防禦率3.82的優異成績，隔年2020年回歸老東家水手，卻因傷整季僅有一場出賽紀錄。
近兩年Paxton轉戰同為美聯東區的波士頓紅襪，同樣飽受傷病困擾，前年賽季更沒有出賽紀錄，直到去年球季中段才總算復出。James Paxton上個賽季總計替紅襪隊先發出戰19場，主投96局、送出101次三振，繳出7勝5敗、防禦率4.50的成績。
根據《MLB TRADE RUMORS》指出，自由市場上有意簽下James Paxton的球隊，除了波士頓紅襪想續簽之外，科羅拉多洛磯、巴爾的摩金鶯也都是潛在下家。但如今答案揭曉，Paxton最終若無意外，將準備投靠道奇。
道奇隊在休賽季進行大補強，成果也有目共睹，除了網羅日籍二刀流好手大谷翔平，也成功延攬日職歐力士王牌山本由伸，並透過交易找來了光芒王牌Tyler Glasnow，如今再加上James Paxton，搭配Walker Buehler、Bobby Miller等先發投手，球隊先發深度相當足夠，如今就剩下靜待Clayton Kershaw是否願意點頭回歸。