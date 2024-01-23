直擊／超哥「海鮮丼飯」試吃！寒流照樣排爆　醋飯吃來竟是這滋味

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海鮮丼飯價位420元至620元
記者依照菜單價位，點了海鮮丼飯中最貴的超派極上丼，售價620元，還有最便宜的四色海鮮丼，420元。另外可再加120元升級為套餐，另外享有小菜、海瓜子湯與茶碗蒸。並再加點受到美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」點出還不錯的鰻魚飯，售價280元。而菜單另外還有「今日限定」一欄，蔥花鮪魚泥丼，350元。
醋飯做工不差 不如點評難吃
「四色海鮮丼」裡頭，鮪魚丁、鮭魚卵與滿滿的鮭魚卵，服務人員說鮭魚肉已缺貨兩星期，因此更換為旗魚。底下的醋飯其實做工不差，偏酸味的醋飯飽水度、濕潤度都佳，滋味爽口，並未如Toyz所說那樣難吃，且飯內灑了點香鬆，增加香氣。
「鮭魚卵」放熱水驗證真身
而部落客「食界奇觀」提到魚生（生魚片）是臭的，尤其點名鮭魚，遺憾此次缺貨並未吃到，但其他生魚片滋味也都算新鮮，該有的甜韻、鮮度也都有。
且單點價才420元，最貴的食材是鮭魚卵，舖滿表面的1/3，算是相當划算。記者並實際偷偷將鮭魚卵放入熱水裡測試，證實「鮭魚卵是真的」，並非人工假貨。
最貴丼飯「甜蝦有腸泥」
另外最豪華的「超派極上丼」，用料包含時令生魚片（旗魚、紅魽、鮪魚、鰹魚等）共6片、干貝、北寄貝、軟絲，並有兩尾阿根廷天使紅蝦，可惜的是兩尾甜蝦中，有一尾忘了去腸泥。
鰻魚飯未淋醬汁 白飯略單調
至於鰻魚飯一份280元，雖然份量不多，但的確相當超值，吃得到一整大塊的鰻魚，雖非現烤，風味也不差，但缺點是並未如坊間鰻魚飯那樣淋有鰻魚骨醬汁，因此底下的白飯吃起來略顯單調了些。
茶碗蒸有小蝦、非發泡
套餐的副餐中，海瓜子湯上桌滾燙，喝起來清鮮順口。茶碗蒸用料出乎意料，竟然有兩尾不算小的蝦隻，且並不是便宜的發泡蝦。
店外爆滿、店內坐一半
而餐廳現場放眼望去，幾乎都是年輕人，席間各桌也大多是憑點頭給予肯定，並吐露「好吃」等低語。現場人員表示，這兩天真的是客滿，師傅幾乎是忙到沒什麼時間休息，畢竟人手不足。
而記者猜測，位在地下室一樓的座位區，刻意沒有接滿客人，即便1樓等待區已滿滿人龍，卻維持大概僅坐5成滿，也許是業者考量品質，怕客滿會導致上菜紊亂之故。