LINE免費貼圖19組！寒流「注意保暖」貼圖快下載　財神早安圖來了

直擊／超哥「海鮮丼飯」試吃！寒流照樣排爆　醋飯吃來竟是這滋味

▲網紅超哥開設「超甲組海鮮丼飯」，受到直播主Toyz用餐並批評，造成毆打事件，Toyz掛彩送醫。記者匿名到餐廳試吃，是否真如Toyz所說般難吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲網紅超哥開設「超甲組海鮮丼飯」，受到直播主Toyz用餐並批評，造成毆打事件，Toyz掛彩送醫。記者匿名到餐廳試吃，是否真如Toyz所說般難吃。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

超哥開設的餐廳「超甲組海鮮丼飯」，因被Toyz點評多種菜色都不行，尤其「醋飯非常難吃」，結果Toyz遭超哥當眾毆打、送醫頭部縫10多針，超哥也被提告傷害罪等。《NOWnews》記者今（23）日到場直擊，即使最強寒流來襲，北部低溫下探8度，但還未到中午11:30開張時間，店外就已經大排長龍。記者於10:30抵達，拿到號碼牌2號，實際點了最受爭議的3樣餐點試吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，超哥的「超甲組海鮮丼飯」已連續多天都出現排隊人潮，可能想知道「醋飯到底多難吃」，另也有直播主、網紅等紛紛朝聖。

▲「超甲組海鮮丼飯」已連續多天都出現排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「超甲組海鮮丼飯」已連續多天都出現排隊人潮，圖為23日上午排隊盛況。（圖／記者葉盛耀攝）
海鮮丼飯價位420元至620元
記者依照菜單價位，點了海鮮丼飯中最貴的超派極上丼，售價620元，還有最便宜的四色海鮮丼，420元。另外可再加120元升級為套餐，另外享有小菜、海瓜子湯與茶碗蒸。並再加點受到美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」點出還不錯的鰻魚飯，售價280元。而菜單另外還有「今日限定」一欄，蔥花鮪魚泥丼，350元。

醋飯做工不差　不如點評難吃
「四色海鮮丼」裡頭，鮪魚丁、鮭魚卵與滿滿的鮭魚卵，服務人員說鮭魚肉已缺貨兩星期，因此更換為旗魚。底下的醋飯其實做工不差，偏酸味的醋飯飽水度、濕潤度都佳，滋味爽口，並未如Toyz所說那樣難吃，且飯內灑了點香鬆，增加香氣。

「鮭魚卵」放熱水驗證真身
而部落客「食界奇觀」提到魚生（生魚片）是臭的，尤其點名鮭魚，遺憾此次缺貨並未吃到，但其他生魚片滋味也都算新鮮，該有的甜韻、鮮度也都有。

且單點價才420元，最貴的食材是鮭魚卵，舖滿表面的1/3，算是相當划算。記者並實際偷偷將鮭魚卵放入熱水裡測試，證實「鮭魚卵是真的」，並非人工假貨。

▲四色海鮮丼乍看不算大，但用料很足，各式海鮮鮮味不差，尤其有滿滿的鮭魚卵，而被Toyz批評難吃的醋飯也濕潤可口，酸韻很足。（圖／記者葉盛耀攝）
▲四色海鮮丼乍看不算大，但用料很足，各式海鮮鮮味不差，尤其有滿滿的鮭魚卵，而被Toyz批評難吃的醋飯也濕潤可口，酸韻很足。（圖／記者葉盛耀攝）
最貴丼飯「甜蝦有腸泥」
另外最豪華的「超派極上丼」，用料包含時令生魚片（旗魚、紅魽、鮪魚、鰹魚等）共6片、干貝、北寄貝、軟絲，並有兩尾阿根廷天使紅蝦，可惜的是兩尾甜蝦中，有一尾忘了去腸泥。

▲超派極上丼用料不少，包含時令生魚片6片，還有干貝、北寄貝、軟絲與兩尾阿根廷天使紅蝦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲超派極上丼用料不少，包含時令生魚片6片，還有干貝、北寄貝、軟絲與兩尾阿根廷天使紅蝦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲超派極上丼裡的阿根廷天使紅蝦，可惜有一尾的腸泥並未去除。（圖／記者葉盛耀攝）
▲超派極上丼裡的阿根廷天使紅蝦，可惜有一尾的腸泥並未去除。（圖／記者葉盛耀攝）
鰻魚飯未淋醬汁　白飯略單調　
至於鰻魚飯一份280元，雖然份量不多，但的確相當超值，吃得到一整大塊的鰻魚，雖非現烤，風味也不差，但缺點是並未如坊間鰻魚飯那樣淋有鰻魚骨醬汁，因此底下的白飯吃起來略顯單調了些。

▲鰻魚飯一份僅有280元，雖然份量不多，但卻吃得到一整片鰻魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鰻魚飯一份僅有280元，雖然份量不多，但卻吃得到一整片鰻魚。（圖／記者葉盛耀攝）
茶碗蒸有小蝦、非發泡
套餐的副餐中，海瓜子湯上桌滾燙，喝起來清鮮順口。茶碗蒸用料出乎意料，竟然有兩尾不算小的蝦隻，且並不是便宜的發泡蝦。

▲茶碗蒸質地滑嫩，裡頭還有兩尾不小的蝦隻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲茶碗蒸質地滑嫩，裡頭還有兩尾不小的蝦隻。（圖／記者葉盛耀攝）
店外爆滿、店內坐一半
而餐廳現場放眼望去，幾乎都是年輕人，席間各桌也大多是憑點頭給予肯定，並吐露「好吃」等低語。現場人員表示，這兩天真的是客滿，師傅幾乎是忙到沒什麼時間休息，畢竟人手不足。

而記者猜測，位在地下室一樓的座位區，刻意沒有接滿客人，即便1樓等待區已滿滿人龍，卻維持大概僅坐5成滿，也許是業者考量品質，怕客滿會導致上菜紊亂之故。

▲「超甲組海鮮丼飯」座位區位在地下室B1，此為兩人吵架的「案發現場」包廂。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「超甲組海鮮丼飯」座位區位在地下室B1，此為兩人吵架的「案發現場」包廂。（圖／記者葉盛耀攝）

館長開箱超哥丼飯！「疑吃到橡皮筋」畫面瘋傳　本人4度確認澄清

超哥海扁Toyz丼飯店反爆紅！網紅排隊朝聖　民眾現場叫囂遭警帶走

直擊超哥日料店「門口人潮排隊」還有人拍片！部落客驚：5萬值了

超哥爆打Toyz！炸雞加盟主「夢醒了」本月收店　250萬買人生經驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀