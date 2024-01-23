敲定每股348元掛牌！LINE Pay連加網路1月26日登興櫃

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在支付服務方面，LINE Pay提供的綁卡服務，讓消費者可以在包括線上購物、網上服務、實體商店購物等，以方便快速的行動支付進行交易。在點數服務部分，LINE Pay 與商戶及銀行等合作夥伴，提供用戶消費優惠、折扣和 LINE POINTS 點數回饋活動，LINE Pay與銀行合作夥伴發行的LINE POINTS點數回饋卡，至今累積發卡量已超過700萬張，此外，LINE Pay一年更推出超過600檔的行銷優惠活動，讓用戶可以在各種消費中都能獲得LINE POINTS回饋。行銷服務方面，則提供商戶豐富的行銷資源，利用以行動定位服務為基礎的行銷資源，幫助商戶瞄準目標客群、精準行銷。
目前，台灣各種行動支付服務提供商紛紛進入市場，競爭激烈，LINE Pay憑藉其龐大的用戶基數、廣泛的支付場景和點數生態圈的優勢，具有競爭力。LINE Pay經營團隊認為，他們在台灣行動支付市場中具有3大多重競爭利基，包括一、LINE Pay擁有最多用戶數、超過50萬處支付據點、並提供最多的行銷優惠活動，以多元便利的支付場景、豐富行銷活動與資源，同時滿足用戶與商戶的需求。
二、LINE Pay重視用戶體驗，提供持續優化友善用戶的使用介面，並根據用戶需求服務推陳出新，如推出LINE Pay App、智慧手錶支付功能等。三、LINE Pay 與銀行合作夥伴共同打造的點數生態圈，讓用戶可以於支付時獲得點數回饋，並可於消費時即時折抵，2023年消費者即使用高達72億點LINE POINTS，透過此回饋機制提高用戶忠誠度、吸引用戶持續使用 LINE Pay，因而建構規模完整強大、且自主成長的生態圈。
LINE Pay會中也強調，將持續發展多元事業以驅動業績成長，包括：建構多元行銷資源平台、提供更多的消費優惠活動與用戶及商戶共創雙贏；持續擴展雙向跨境支付服務，與海外發卡行或金融機構合作，促進海外觀光客在台使用LINE Pay，同時擴展海外支付據點，提供用戶安全便利的支付服務，以因應不斷增長的行動支付需求；同時將持續深化行動支付應用場景。這些將有助於LINE Pay在台灣行動支付市場中保持競爭優勢，提供更多價值給用戶與合作夥伴，以持續擴大其市場領先地位，推升營運成長。