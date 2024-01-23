源少年將4缺1！須弘道赴美留學　掛保證團體不解散

從選秀節目《原子少年》出道的「AcQUA源少年」，由李秉諭、盧佾暘、黃莑茗、林毓家及須弘道組成，他們於今（23）日在台北舉行記者會，宣布將於3月30日在台北流行音樂中心舉辦「2024 AcQUA Tour【I’m Here】台北站」演唱會。其中團員須弘道將於9月去美國升學，談到團體是否面臨解散危機，他掛保證：「不會！有空檔就回來參與團體活動。」
記者吳雨婕／台北報導
須弘道預計今年9月要去美國讀書，談到學校申請狀況，他提到心儀的學校是UCLA（美國加州大學洛杉磯分校），「現在很刺激，在等放榜，只要娛樂相關的我都想讀，無論戲劇、音樂、攝影，我想要讓自己變得更好。」前幾天才剛完成視訊面試，預計3月會放榜，此外他透露還申請了南加大、西北大學以及紐約大學。
如今團體很有可能面臨四缺一的狀況，團體是否有可能因此面臨解散，須弘道澄清不會讓團體解散，「我會讓我自己很常跟他們（團員）接觸，有空檔就會回來，大計畫一定會參與。」對於須弘道要去美國讀書，身為隊長的黃莑茗讚賞的說：「沒有很擔心，他是很獨立的孩子，很多事情他都會自己處理。」
團員貢丸今年2月27日將迎來19歲生日，他分享生日願望，希望北流演唱會可以一切順利，以及身體健康，似乎對身體健康很有感，媒體追問之下貢丸才解釋，原來是去年他一直在感冒，說起感冒，其他4人紛紛加入「戰局」，團員們表示，貢丸是「病毒擔當」，每一次都是他在感冒，然後傳染給其他人，須弘道、黃莑茗都是苦主，黃莑茗無奈提到：「我們都有做防護措施戴口罩，但只要他（貢丸）感冒，其他人就會跟著感冒。」且去年交叉感染高達4、5次。
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