韓國舒川傳統市場重大火災！227間店鋪燒毀 尹錫悅親赴現場視察
韓國忠清南道的舒川水產特化市場，22日深夜發生重大火災，市場內有227家店鋪被燒毀，總統尹錫悅已赴現場勘查。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》等韓媒報導，事故發生於當晚11點左右，延燒了大約2小時，才在300多名消防員和40多輛消防車的幫助下控制火勢。當地消防局聲稱，由於傳統市場擁擠、有許多易燃結構，加上刮大風，一時很難撲滅大火，不過值得慶幸的是，火災發生時市場已關閉，所以沒有人員傷亡，正在調查火災發生原因。
據統計，市場內共有292間店鋪，其中227間被燒毀，當地官員也已向居民發出通知，警告他們遠離市場附近有毒氣洩漏的地方。
韓國總統尹錫悅在23日凌晨接獲市場大火的通報後，已向行政安全部長官和國家消防廳長官下令，動員一切可用的人力和設備，盡最大努力撲滅火災，同時也要密切注意消防人員本身的安全；接著又於23日上午親自前往事發的市場視察，報導指出，尹錫悅23日原本沒有正式的對外行程，但接到災難報告後決定親自到場。
報導提到，舒川水產特化市場於2004年9月改造成為中型傳統市場，主要銷售水產品、農副產品、生活雜貨和當地特產等。