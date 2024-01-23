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韓國舒川傳統市場重大火災！227間店鋪燒毀　尹錫悅親赴現場視察

▲韓國忠清南道的舒川水產特化市場發生重大火災，造成227家店鋪被燒毀， （圖／翻攝自朝鮮日報）
▲韓國忠清南道的舒川水產特化市場發生重大火災，造成227家店鋪被燒毀， （圖／翻攝自朝鮮日報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國忠清南道的舒川水產特化市場，22日深夜發生重大火災，市場內有227家店鋪被燒毀，總統尹錫悅已赴現場勘查。

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綜合《韓聯社》等韓媒報導，事故發生於當晚11點左右，延燒了大約2小時，才在300多名消防員和40多輛消防車的幫助下控制火勢。當地消防局聲稱，由於傳統市場擁擠、有許多易燃結構，加上刮大風，一時很難撲滅大火，不過值得慶幸的是，火災發生時市場已關閉，所以沒有人員傷亡，正在調查火災發生原因。

據統計，市場內共有292間店鋪，其中227間被燒毀，當地官員也已向居民發出通知，警告他們遠離市場附近有毒氣洩漏的地方。

▲韓國忠清南道的舒川水產特化市場發生重大火災，造成227家店鋪被燒毀，總統尹錫悅親自到場視察災情。 （圖／翻攝自朝鮮日報）
▲韓國總統尹錫悅親自到場視察災情。 （圖／翻攝自朝鮮日報）
韓國總統尹錫悅在23日凌晨接獲市場大火的通報後，已向行政安全部長官和國家消防廳長官下令，動員一切可用的人力和設備，盡最大努力撲滅火災，同時也要密切注意消防人員本身的安全；接著又於23日上午親自前往事發的市場視察，報導指出，尹錫悅23日原本沒有正式的對外行程，但接到災難報告後決定親自到場。

報導提到，舒川水產特化市場於2004年9月改造成為中型傳統市場，主要銷售水產品、農副產品、生活雜貨和當地特產等。

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