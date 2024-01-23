診所倒閉全家落跑！貴婦奈奈老公鬧醫療疏失害死人 判賠867萬元
通緝中的知名部落客「貴婦奈奈」（本名蘇陳瑞）與丈夫黃博健、名醫黃立雄創立的醫美診所「杏立博全」在倒閉以前，曾發生一起醫療疏失，該名女患者手術後昏迷，經搶救不治。高等法院今（23）日判決黃博健、黃立雄及胡姓麻醉醫師等3人須連帶賠償867萬4065元。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
死者何女家屬主張，何女於2016年10月19日到杏立博全接受除毛、減脂及雙側眼周電波拉皮等療程，不料，療程結束後，何女昏迷不醒，且有呼吸道阻塞之呼吸音，但診所只提供鼻腔通氣道，即將何女留置於診所恢復室；療程施作完成3小時，診所才為何女插管，之後才將何女送到台大急救，但到醫院時，何女瞳孔對光線已幾無反應，雖經搶救，何女仍因腦幹受損過於嚴重，在2016年11月8日死亡。
一審判黃立雄、黃博健、胡姓麻醉師須連帶賠償精神慰撫金新台幣460萬元本息、兩名子女扶養費分別為港幣57萬8454元、港幣45萬4786元之本息。
高院認為，家屬請求的扶養費請求之幣別是新台幣，一審卻判為港幣，改判賠兩名子女扶養費228萬844元、179萬3221元，死者父母、配偶及子女共賠460萬元本息。可上訴。