柯文哲總統選戰墊底！游盈隆：台灣認同含糊選輸是必然

我是廣告 請繼續往下閱讀
游盈隆指出，侯趙配11月24日才倉促搭檔成軍，力拼五十天，結果輸賴蕭配91萬5千票飲恨。從大的方面看，侯友宜是一個「被耽誤」的總統候選人，他去年5月17日獲國民黨提名，但因為藍白合喬不攏，直到11月23日才確定不會被換下來，接著打一場五十天的總統選戰，這是史上第一次，相當荒唐。侯友宜去年五月甫獲徵召，予人對國政生疏的感覺，但「寸有所長，尺有所短」，沒有候選人是完美的。
游盈隆指出，國民黨中央自始至終對他能否達成第四次政黨輪替執政沒信心，很可能才是導致敗選的最大問題。選戰過程中， 侯友宜多次反台獨的聲音高亢，讓外界印象深刻;相較主張終極統一的前總統馬英九，在兩次總統競選過程中，只四平八穩喊「不統、不獨、不武」，從未強烈反台獨，為的是搶中間選民的票，為的是贏得選舉。侯友宜、趙少康大聲反台獨，很神勇，遠離中間選民，犯了嚴重選戰策略錯誤。再加上馬英九選前有關「應該相信習近平」的談話，成為壓垮駱駝背上的那根稻草。以上只是侯趙配選戰過程中的犖犖大者。
在民眾黨柯吳配方面，游盈隆指出，柯文哲選後開檢討會，將敬陪末座原因指向大量年輕支持者沒去投票。這樣的說法，不完全錯，也不完全對。因為柯文哲這一戰並沒有贏的條件，能拿到369萬票已是萬幸。柯文哲所代表白色力量是靠反藍綠起家。選戰過程中，一方面藉藍白合累 積選戰動能，另一方面藉批藍打綠，吸引大批反藍綠年輕選民的支持。年輕選民一方面厭惡國民黨大中國主義意識形態，且過度親；另一方面唾棄蔡英文領導的民進黨政府， 特別是對內政改革與經濟表現大失所望，轉而支持柯文哲，這是柯文哲能在選戰過程中呼風喚雨，短期內壯大的原因。
游盈隆分析指出，柯文哲在這次選戰過程中，在台灣認同上含糊，在統獨議題上反台獨，也因為這樣未能抓住中間選民，選輸是必然。他更大的問題在未來。一個台灣認同模糊，統獨傾向反獨的政治人物，要如何領導天然台與天然獨的年輕選民?要如何跟年輕選民永遠水乳交融? 年輕選民跟柯文哲會不會因誤會而結合，因瞭解而分開?值得觀察。
本次民調訪問期間是2024年1月15至17日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話佔70%，手機佔 30%。有效樣本1083人，市話759人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。