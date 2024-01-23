緬甸移工遭仲介殺害！藏屍冰箱內　泰國血案引關注

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警方在兇宅床底下發現了電鋸和電刀，並推斷兇手使用電鋸將死者的屍體分屍後塞進冰箱。現場還發現有些器官被裝在黑色袋子和塑膠袋內，浴室牆上到處都是血跡和帶血的手印。
警方調查後確定，死者是一名35歲的緬甸男子，而嫌犯為一名23歲的印度籍男子桑達拉維。一名自稱是死者朋友的35歲緬甸籍移工透露，案發房屋是等待工作的緬甸人住處，而桑達拉維是仲介，也是仲介公司的主管，在附近有一間辦公室。據了解，桑達拉維平時會收取1.5萬泰銖（約等同於新台幣1.2萬元）的仲介費，還有7000泰銖（約等同於新台幣6000元）的文件處理費。
這名友人透露，桑達拉維大約在上星期三（17日）來租房子給緬甸移工居住，並在隔天迎來六名房客。他在週五（19日）接走五名移工，留下死者獨自留在房間裡。死者的朋友於19日晚上約10點嘗試聯繫死者，但一直未能聯繫上，甚至連印度籍仲介也未接電話。於是，他便於21日來到他們居住的這棟大樓找人。他抵達時門鎖著，並在打電話通知房東後破門而入，才在冰箱裡發現了朋友的屍體。
警方問訊後表示，桑達拉維將房子租給六名緬甸籍移工居住，其他五名已找到工作並搬離居所，只有死者尚未有工作。另一名女子透露，19日深夜，她看到印度仲介開著紅色汽車停在房前，試圖倒車進入屋內，卻在碰撞門時發出巨響後匆匆離開。
而警方調閱監視器，也看到兩名印度嫌犯與共犯在曼谷商場內選購冰箱，然後駕駛一輛黑色卡車把冰箱載走。嫌犯桑達拉維已於20日晚上8點50分飛往印度清奈市。目前，警方已經向監視器畫面中出現的兩人發出通緝令，並協調印度大使館追緝嫌犯。