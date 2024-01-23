莽漢鬧社區　保全員自保反擊　警依法究辦

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管理公司林姓負責人表示，昨晚八點多「阿棋」疑似酒後搖搖晃晃走到社區門外和另位朋友大小聲，住戶通知葉姓守衛處理，葉男上前勸說後轉身要離去，「阿棋」突然出手揍人，葉男不甘示弱拿起一旁的煙灰缸要反擊，煙灰缸突破裂，割傷葉男手部血流如注，葉男報警處理。
林姓負責人表示，警方到場處理後，葉男到醫院縫了4針，讓管委會和住戶不滿的是「阿棋」來社區喧鬧，不服勸說打人，還疑似酒醉，根本是現行犯，警員卻以打完了不是現行犯，直接讓「阿棋」離去，住戶不滿警員不依現行犯處理，警員還反問住戶不懂法律，讓住戶非常火大。
成功派出所長許志弘表示，警員到場處理，因雙方沒有表示要提告，所以先讓守衛去醫院包紮，也告知若要提告再到警局作筆錄，此外也沒有確認「阿棋」有喝酒，可能是警員處理過程或語氣，未充份讓住戶了解而引發不滿，會提醒警員注意。
市議員張芬郁表示，根據住戶提供的監視畫面，「阿棋」深門踏戶來到社區門口叫囂，進入社區的民眾避之不及，守衛盡責上前勸說卻挨打，警方逕自讓鬧事的「阿棋」離去，也沒有酒測就讓他騎腳踏車離開，難怪管委員和住戶不服氣，未來如何約束這種來社區挑釁的行為。
她表示，年關將近，警方春安工作很辛苦，但當民眾實際遇到暴力，就是仰賴警方保護，警方該扮演稱職角色，盧市長總宣揚台中市治安大躍進全台第一名，但從昨天台中龍井發生檳榔攤10多人大亂鬥，兩派人馬因糾紛談判亮槍等大大小小暴力事件，她要警方上緊發條，不要輕忽每個案件。