擠身全國政府類第六名 基隆Podcast拚推廣在地美好事物
由基隆市政府於去年2月3日成立的廣播節目「基隆Podcast」即將滿一週年，由基隆市政府發言人余治明擔任主持人，透過邀請不同來賓探討與基隆有關的人文歷史、生活旅遊、市政宣導、節日活動等主題，於今（23）日突破「Apple Podcast」收聽平台政府類別取得第六名成績，將持續透過創新符合聽眾期待，推廣基隆的美好事物，讓更多朋友愛上基隆。
記者吳嘉億／綜合報導
余治明表示，節目持續進行調整優化，在「企劃面」有重新設定過節目的結構，從原本以市政宣導為主，調整為市政宣導、人文歷史、生活旅遊、節日活動，多個面向的內容分布，打開節目的多樣性，搭配時事議題，更符合民眾日常生活的話題與資訊，推廣基隆文化與觀光。
余治明進一步說到，最早團隊的專業分工還不明確，當週錄當週播的特性，經常迫於時間壓力，難以兼顧好的企劃主題與內容，因此在「管理面」重新進行調正，由新聞科的同仁依照專長各自分擔工作，包含專案管理、攝影、美編宣傳、新聞撰寫等，讓節目走向專業化分工，並觀測節目數據與排行表現，持續符合聽眾的流行趨勢。
對於未來的節目規劃，余治明說明，將會加入「健康主題」的知識分享，邀請專業物理治療師、營養師、運動傷害防護師等專業人員，一同宣導正確的運動與飲食方式，幫助聽眾保持健康。
在2月即將滿一週年的「基隆Podcast」，屆時也將規劃感恩活動，讓聽眾朋友提供建議、心得或是企劃主題，節目也將提供精美小禮物，感謝給長久支持的聽眾，詳細活動辦法也將在本月底於「魅力基隆」臉書粉專公佈。