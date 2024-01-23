NBA／Towns半場44分、全場轟62分狂刷紀錄　Edwards：想看100分

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這場比賽上半場灰狼幾乎都交由Karl-Anthony Towns來發揮，Anthony Edwards甚至在上半場只出手一次。賽後Edwards也接受了記者採訪，談到是否有刻意把球傳給Towns。「是的，就是想把球傳到他的手上。Towns的前6投還是7投全進，我想全隊上下每個人，都非常想看到他拿下100分，至少我是這樣的。」Anthony Edwards說到。
而儘管今晚是Towns的紀錄之夜，但高居西區第一的灰狼，最終竟遭到黃蜂逆轉輸球，總教練Chris Finch顯然對球隊的表現非常不滿意。「整場比賽球隊的防守和不成熟的表現，都令人感到十分噁心（absolute disgusting），當球隊採取這種態度時，就會發生像今天這樣的狀況。」Chris Finch說到。
灰狼方面Karl-Anthony Towns攻下生涯新高62分外帶8籃板，Anthony Edwards這場比賽手感不佳，僅11投3中，得到9分、5籃板、11助攻，Nickeil Alexander-Walker貢獻18分。黃蜂方面Miles Bridges攻下28分5籃板，Brandon Miller得到27分，LaMelo Ball則是有18分13助攻演出。