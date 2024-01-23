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浩子《綜藝新時代》告假5個月萌退意！經紀公司曝：身體無法負荷

▲浩子傳聞告假節目《綜藝新時代》5個多月萌生退意，對此，經紀公司解釋，因身體不堪負荷，才會先行告假，但絕無退出之意。（圖／浩角翔起IG）
▲浩子傳聞告假節目《綜藝新時代》5個多月萌生退意，對此，經紀公司解釋，因身體不堪負荷，才會先行告假，但絕無退出之意。（圖／浩角翔起IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人浩子與阿翔、籃籃共同主持的實境節目《綜藝新時代》開播至今已有5年之久，怎料，今（23）日卻傳出浩子身體亮起紅燈，早在去年9月就向節目組告假，萌生退出主持棒。對此，浩子經紀公司大藝娛樂向《NOWnews今日新聞》回應，因浩子身體不堪負荷才會告假，絕無退出之意。

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據《鏡周刊》報導，浩子從去年9月14日節目播出後，就再也沒看過他的身影，僅在過年特別節目錄製時現身，至今告假長達5個多月，再加上工作人員也不清楚真正原因，才會有浩子有意退出節目的傳聞。

▲（圖／浩角翔起IG）
▲浩子（右）、阿翔（左）主持節目5年多，常常在太陽底下體驗職人生活。（圖／浩角翔起IG）
對此，浩子的經紀公司大藝娛樂也向《NOWnews今日新聞》強調：「沒有退出！是請假！」由於節目內容是體驗台灣各式各樣的職人生活，在體力活上面佔了節目內容很大部分，再加上長時間曝曬在太陽底下，讓浩子出現體力無法負荷、皮膚出現狀況，才會向製作單位請假休息。

即便浩子告假《綜藝新時代》，但手上還有《嗨！營業中》以及自家網路節目《鬧著玩》，近期還接下許多尾牙主持等商演活動，行程滿到不行，如今身體出現狀況後，浩子也逐漸降低《鬧著玩》錄製次數，希望盡快調整好狀態。至於何時回歸，得視浩子的身體狀況為主。

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