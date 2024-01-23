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吳可熙、張翰《以愛之茗》角逐金熊獎！3台片強攻柏林影展

▲3部台片強攻入圍柏林影展，吳可熙、張翰主演《以愛之茗》將角逐金熊獎。（圖／Gaumont YouTube）
▲3部台片強攻入圍柏林影展，吳可熙、張翰主演《以愛之茗》將角逐金熊獎。（圖／Gaumont YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

第74屆柏林國際影展將於2月15日登場，昨（22）日入圍名單揭曉，3部由文化內容策進院（簡稱文策院、TAICCA）「TICP國際合作投資計畫 」投資的電影大放異彩！台灣剪輯大師廖慶松監製的《香巴拉》（SHAMBHALA）以及張翰、吳可熙演出的《以愛之茗》（Black Tea）雙雙入圍主競賽，有望角逐最高榮譽金熊獎！王興洪演出的《睡覺時眼睛睜開》（SLEEP WITH YOUR EYES OPEN）則入圍「邂逅（Encounters）」單元，台灣電影製造在一開年便獲國際高度關注！

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▲張翰（左）主演《以愛之茗》入圍柏林影展主競賽單元。（圖／文策院）
▲張翰（左）主演《以愛之茗》入圍柏林影展主競賽單元。（圖／文策院）
《以愛之茗》（前名：芳香嶺）由台灣、法國、茅利塔尼亞、盧森堡、象牙海岸5國合製，為文策院Taiwan's International Co-funding Program（TICP）與「高雄人」（高雄市電影館）投資支持，電影橫跨台灣、非洲拍攝，歐洲後期製作，2022年底曾在台北、桃園、高雄等地取景，導演阿布代拉曼．席沙克（Abderrahmane SISSAKO）曾以《在地圖結束的地方》獲坎城影展天主教人道精神獎，並入圍奧斯卡最佳外語片獎，橫掃當年法國凱薩獎8個大獎。

電影講述一位來自象牙海岸的女孩來到亞洲，和茶藝館老闆邂逅，開展一段跨越文化、相知相惜的愛情，吳可熙片中扮演茶藝館老闆張翰結縭多年的妻子。吳可熙得知入圍喜訊後，開心表示想給導演及團隊大擁抱，有收到導演傳來訊息，期待在柏林相見。她回憶在高雄拍攝時，導演常買袋裝芭樂和火龍果請劇組吃，感受到親切；張翰則讚導演給予演員極大空間，用關愛的態度在拍作品。

▲台灣剪輯大師廖慶松監製的新片《香巴拉》入圍柏林影展。（圖／文策院）
▲台灣剪輯大師廖慶松監製的新片《香巴拉》入圍柏林影展。（圖／文策院）
電影從前置到拍攝期，幾乎長達半年，吳可熙表示：「這是不可能的跨三洲任務！不只在台灣拍，還飛了將近20小時到非洲，過程艱辛，不過大家很團結，對電影充滿熱情。」張翰同樣難忘前往非洲維德角拍攝：「有很好吃的海鮮，還有看海龜，拍攝地點很多都不容易到達，短暫生活體驗當地的人文風情！」久違影展的他，也期待藉此機會和世界電影人交流。

另一部有望角逐最高榮譽金熊獎的《香巴拉》由廖慶松與黃江豐擔任監製、王思靜聯合製片，電影後期在台灣進行，集結《刺客聶隱娘》金獎團隊，包括廖慶松的剪接、杜篤之的聲音、洪文凱的調光。《香巴拉》講述尼泊爾喜瑪拉雅山區多夫一妻制的村莊中，名為PEMA的女子嫁入三兄弟的家，開啟一趟發現並解放自己的旅程。

▲王興洪（左）演出的《睡覺時眼睛睜開》入圍柏林影展「邂逅（Encounters）」單元。（圖／文策院）
▲王興洪（左）演出的《睡覺時眼睛睜開》入圍柏林影展「邂逅（Encounters）」單元。（圖／文策院）
入圍邂逅競賽單元的《睡覺時眼睛睜開》由曾演出趙德胤作品《冰毒》、《再見瓦城》的王興洪演出，台灣、巴西、阿根廷、德國合製。電影後期包括剪接、調光、特效、視覺、混音都由台灣公司及團隊負責，其中金獎剪接師蔡晏珊曾參與《灼人秘密》，作品遍及三大影展；特效由「沸騰了映像」製作，也是該公司與文策院繼《阿爾及爾的末代王后》後，再度出擊國際合製佳作。故事講述心碎的凱從台北來到巴西沿海城市療癒情傷，是部帶有喜劇及奇幻色彩的寫實作品。

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