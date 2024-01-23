吳可熙、張翰《以愛之茗》角逐金熊獎！3台片強攻柏林影展

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電影講述一位來自象牙海岸的女孩來到亞洲，和茶藝館老闆邂逅，開展一段跨越文化、相知相惜的愛情，吳可熙片中扮演茶藝館老闆張翰結縭多年的妻子。吳可熙得知入圍喜訊後，開心表示想給導演及團隊大擁抱，有收到導演傳來訊息，期待在柏林相見。她回憶在高雄拍攝時，導演常買袋裝芭樂和火龍果請劇組吃，感受到親切；張翰則讚導演給予演員極大空間，用關愛的態度在拍作品。
電影從前置到拍攝期，幾乎長達半年，吳可熙表示：「這是不可能的跨三洲任務！不只在台灣拍，還飛了將近20小時到非洲，過程艱辛，不過大家很團結，對電影充滿熱情。」張翰同樣難忘前往非洲維德角拍攝：「有很好吃的海鮮，還有看海龜，拍攝地點很多都不容易到達，短暫生活體驗當地的人文風情！」久違影展的他，也期待藉此機會和世界電影人交流。
另一部有望角逐最高榮譽金熊獎的《香巴拉》由廖慶松與黃江豐擔任監製、王思靜聯合製片，電影後期在台灣進行，集結《刺客聶隱娘》金獎團隊，包括廖慶松的剪接、杜篤之的聲音、洪文凱的調光。《香巴拉》講述尼泊爾喜瑪拉雅山區多夫一妻制的村莊中，名為PEMA的女子嫁入三兄弟的家，開啟一趟發現並解放自己的旅程。
入圍邂逅競賽單元的《睡覺時眼睛睜開》由曾演出趙德胤作品《冰毒》、《再見瓦城》的王興洪演出，台灣、巴西、阿根廷、德國合製。電影後期包括剪接、調光、特效、視覺、混音都由台灣公司及團隊負責，其中金獎剪接師蔡晏珊曾參與《灼人秘密》，作品遍及三大影展；特效由「沸騰了映像」製作，也是該公司與文策院繼《阿爾及爾的末代王后》後，再度出擊國際合製佳作。故事講述心碎的凱從台北來到巴西沿海城市療癒情傷，是部帶有喜劇及奇幻色彩的寫實作品。
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