新光三越年營收945億創新高！全台最賺店王是「它」：不在信義區
新光三越百貨去年營收創新高，2023年業績達到945億元，相比2022年的887億元成長6.7％，新光三越總經理吳昕陽今（23）日透露，2023年新光三越營收TOP3，店王是台中中港店、其次為台南西門店，台北信義新天地A4則排在第3名，接下來看好2024年業績持續成長，今年業績目標訂為989億元，有機會挑戰成為首度突破千億大關的百貨。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越總經理吳昕陽說，新光三越2023年來客數達1.2億人次，會員總數355萬人，增加逾60萬人，是歷年來成長最多的一年，對新品牌來說，若是進入台灣沒有固定會員，新光三越可以協助品牌與客人快速連結。
而今（2024）年目標除了挑戰業績達945億元外，仍會陸續引進新品牌，並且持續評估適合展店的新地點。新光三越全台第16店「南山台南廣場」也陸續完工、招商中，預計在2025年下半年能夠開門見客。
吳昕陽回顧2023年營收佳績，全台新光三越最賺錢店王為「台中中港店」，營收達到258億元；其次為「台南西門店」，營收174億元；第三名為「信義新天地A4」破百億。
店舖開發部副總經理郭文斌透露，中港店能奪得店王位置，主要是店內改裝、規劃良好，有不少好的品牌進駐意願高，且涵蓋客層廣泛，包括化妝品、男裝、家品用、童裝許多市場占比第一名的店都在中港店，營收創下佳績並非單靠某一業種，因此能夠穩居龍頭位置。
至於台南西門店位置在高速公路下來10分鐘的路段，能夠有效延伸客群、擁有完整結構的客層，再加上店內路線規劃良好、商場佔地約3萬多坪，目前市佔達5成，位居台南百貨界龍頭，明年有機會挑戰200億元營收。