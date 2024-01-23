黃瓊慧批2024燈會和去年幾乎一樣！觀旅局打臉：主視覺尚未公布

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黃瓊慧指出，總預算4900萬、從2/21開始的桃園燈會，現在都應該開始全面的宣傳期了！但觀旅局拿出的宣傳照跟去年一比只少了兔子，（今年有要換成龍嗎？）「後面的搭景該不會真的一模一樣吧？！太傻眼了」。
黃瓊慧表示，去年的燈架造型，今年會在南昌營區再看到一次，「一整個複製貼上的概念！真的母湯欸！桃園人知道自己的納稅錢變成這個形狀了嗎？」
對於黃瓊慧的批評，市府觀旅局回應指出，觀光導覽網上的活動行事曆在活動細節尚未公布時，會以前幾年的活動示意圖來作預告，並於網頁內容上以紅字註明「活動內容尚待公佈，相關細節可電洽觀旅局行銷科（03-3322101#6202）」字樣，以避免民眾誤會。
觀旅局並強調，桃園燈會將於2月1日舉辦記者會公佈，並無議員所說沿用前年設計之情事，有關黃瓊慧議員誤會市府使用去年相同設計深表遺憾，桃園燈會為桃園市年度重要節慶活動，自2003年起舉辦迄今已超過20個年頭，今年預定於2月21日至3月3日在虎頭山創新園區及南昌森林運動公園舉辦，並於2月1日舉辦2024桃園燈會宣傳記者會時，公布相關活動主視覺及活動細節，還望周知切勿以訛傳訛，也請相關事實查核機制能收錄正確資訊，以免民眾遭到誤導。
觀旅局表示，現行網頁預告市府年度各項活動內容時，歷年皆有說明「活動尚待公布」，呼籲民眾不要誤傳訊息，並敬請期待未來市府各項活動訊息公告今年桃園燈會記者會預定舉辦日為2月1日，因此尚未完成更新預告活動照片，在活動細節尚未於2月1日記者會公布前，觀光旅遊局呼籲民眾不要誤傳活動訊息，造成不必要之困擾，犧牲桃園人期待的盛會。