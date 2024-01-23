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寒流跌破5度！部分學校放「低溫假」　潘文忠：因地制宜較適合

▲對於學校「低溫假」是否該統一標準放假，教育部長潘文忠今（23）日表示，還是要因地制宜。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.23）
▲對於學校「低溫假」是否該統一標準放假，教育部長潘文忠今（23）日表示，還是要因地制宜。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.23）

記者李琦瑋／台北報導

入冬最強寒流來襲，中央氣象署預測今（23）日與明日最冷，今晨最低溫都出現在外島地區，馬祖東引1.5度，本島部分則是苗栗大河4.6度，全台四縣市部分學校放「低溫假」，有媒體詢問，是否該統一量化標準、決定放假。教育部長潘文忠表示，必須回歸氣象專業討論，因地制宜較適合。

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台北市、桃園市、新竹縣及台中市今天都有學校宣布停課，台北市陽明山國小宣布今、明停課2天，29日、30日補課；湖田實小今天停班1天。

桃園市復興區華陵里、三光里、高義里今天停止上班、上課；三光國小附設幼兒園、高義國小附設幼兒園今、明停課2天。

新竹縣尖石鄉新光國小、秀巒國小（含田埔分校）、玉峰國小、石磊國小今天停課1天；台中市和平區幼兒園今天中午過後放假，明天全部學校停課1天。

依照現行的「天然災害停止上班及上課作業辦法」第3條，符合一定標準就能夠放假的災害類別只有「風災」、「水災」、「震災」、「土石流及大規模崩塌災害」、「其他天然災害」，並沒有所謂的「低溫假」。

但根據第8條，其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，縣市首長得發布停止上班及上課，因此，若寒流及低溫造成了以上情形，縣市首長就可以宣布停班課。

教育部今天舉辦媒體餐敘，有媒體詢問學校放「低溫假」，究竟是因地制宜適合，還是應該統一量化標準。潘文忠回應，氣候、溫度變化是否該放假，需要專業評估，過去像颱風假等等，都有因地制宜考量，也有相關機關會訂出規範，此次低溫來的快，專業的主管機關未來可討論，在氣候變化上，若影響學生上課、通行等安全，是否要去做相關規範，或是要因地制宜。

潘文忠舉例，就像這次大學學測，雖然是在冬天舉行，但還是增加考試當天高溫達28度以上，就能開冷氣的新制，即使寒流來襲沒用上，但在現今氣候變化大的環境，確實有必要做這方面討論、形成共識，最重要的還是要因地制宜。

有家長詢問高溫是否也要有高溫假？潘文忠說，還是要回歸專業來討論，因為氣溫到底要多高，才需要放假，都需要比較專業的討論。

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