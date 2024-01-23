抖音國際版挺柯？吳子嘉稱柯文哲砸上億經營抖音　陳智菡怒轟造謠

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陳智菡表示，她是柯文哲自媒體負責人，從FB、IG、YT、Tik Tok、Line等所有社群都是文宣部不到20人團隊自己邊跑行程邊拍攝，剪輯、撰稿、人手不夠時也會請黨部支援，選戰末期為了抵抗部分傳統媒體的打壓，成立KP TV長時間直播，她們的創意、薪水與時間就是經營成本，Tik Tok也不收政治人物廣告，質疑吳子嘉在節目所稱「柯文哲上億投資Tik Tok」怎麼算出來？
陳智菡強調，一支影片要擴散、要上發燒「絕對不靠張口胡說八道」，也不是吳子嘉開講靠人頭坐在台下用演的就可以，她們的確有「心法」，「可是要等你們先做出一部YouTube發燒1影片，我們才能在同一個對話基礎討論。」
陳智菡反擊，吳子嘉挺侯友宜挺到失敗，還要把柯文哲影片受年輕人歡迎黑成「用錢買」、「用網軍推」，她更直言「你們就繼續崩潰吧，你們整天在節目上胡說八道，戲劇張力效果做足，但年輕人根本不屑一顧，因為他們不想浪費時間聽你廢話」。
民眾黨立委當選人、戰國策創辦人吳春誠，戰國策的子公司也被指是Tik Tok在台灣的窗口，戰國策也提供代操服務，吳春城今（23）日回應表示，「隨便的去質疑人家都沒有證據，然後這個是一個非常沒有格調的行為。」