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抖音國際版挺柯？吳子嘉稱柯文哲砸上億經營抖音　陳智菡怒轟造謠

▲吳子嘉稱柯文哲砸上億經營抖音，柯辦發言人陳智菡怒批造謠。（資料照／記者陳明中攝）
▲吳子嘉稱柯文哲砸上億經營抖音，柯辦發言人陳智菡怒批造謠。（資料照／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

2024總統立委選戰落幕，綠營選後檢討社群媒體抖音（Tik Tok）議題再度引發討論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日在政論節目上指稱，民眾黨主席柯文哲投資上億經費在經營Tik Tok，藉此拉攏年輕人，還批「30秒短影音都在胡說八道」。對此，柯辦發言人陳智菡在向吳子嘉喊話，「請你把柯文哲花上億進入TikTok的證據拿出來」，更狠酸吳子嘉力挺的國民黨總統候選人侯友宜沒當選，還在崩潰，把關鍵時刻當造謠時刻在經營。

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陳智菡在臉書發文怒斥，「身為柯文哲自媒體小組負責人，我要挑戰吳子嘉：請你把柯文哲花上億進入Tik Tok的證據拿出來。吳子嘉力挺的侯友宜沒當選，還在崩潰，把關鍵時刻當造謠時刻在經營」。

陳智菡表示，她是柯文哲自媒體負責人，從FB、IG、YT、Tik Tok、Line等所有社群都是文宣部不到20人團隊自己邊跑行程邊拍攝，剪輯、撰稿、人手不夠時也會請黨部支援，選戰末期為了抵抗部分傳統媒體的打壓，成立KP TV長時間直播，她們的創意、薪水與時間就是經營成本，Tik Tok也不收政治人物廣告，質疑吳子嘉在節目所稱「柯文哲上億投資Tik Tok」怎麼算出來？

陳智菡強調，一支影片要擴散、要上發燒「絕對不靠張口胡說八道」，也不是吳子嘉開講靠人頭坐在台下用演的就可以，她們的確有「心法」，「可是要等你們先做出一部YouTube發燒1影片，我們才能在同一個對話基礎討論。」

陳智菡反擊，吳子嘉挺侯友宜挺到失敗，還要把柯文哲影片受年輕人歡迎黑成「用錢買」、「用網軍推」，她更直言「你們就繼續崩潰吧，你們整天在節目上胡說八道，戲劇張力效果做足，但年輕人根本不屑一顧，因為他們不想浪費時間聽你廢話」。

民眾黨立委當選人、戰國策創辦人吳春誠，戰國策的子公司也被指是Tik Tok在台灣的窗口，戰國策也提供代操服務，吳春城今（23）日回應表示，「隨便的去質疑人家都沒有證據，然後這個是一個非常沒有格調的行為。」


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