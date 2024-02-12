寵物溝通師正夯！每小時諮詢收費破萬仍門庭若市　毛小孩商機無窮

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寵物溝通師成為許多主人青睞的諮詢對象，2022年YouGov的一項調查發現，67％的美國人認為自己在飼養寵物時曾經歷過「超自然現象」，因此需要寵物溝通師來解開這些謎題，主要在於寵物臨終關懷，在寵物生命的最後一刻，主人們想要知道自己還能做什麼，自己的寵物還需要什麼，「牠們快樂嗎？」
而在經過寵物溝通師的諮詢後，主人們往往不再那麼悲傷，感覺自己與寵物間的情感聯繫增強，焦慮得到緩解。一位寵物溝通師艾倫（Dawn Allen）表示，自己每40分鐘的收費標準為85美元、約新台幣2665元，每週約安排30次電話諮詢。艾倫透露，自己從事寵物溝通師的工作已經有25年，過去經常有人質疑她的工作是否合法，如今已經很少遇到抱持懷疑立場的人。艾倫認為，對現代人來說，寵物溝通師就是一份正常的工作。
另一位寵物溝通師巴斯科内斯（Nikki Vasconez）以前曾是一位律師，4年前她轉職成為寵物溝通師，曾和各類寵物進行溝通，包括常見的貓狗以及罕見的駱駝、鬃獅蜥等等。巴斯科内斯每90分鐘收取550美元高價諮詢費，她說目前仍有7600多位客戶在排隊等待諮詢。
不過，依然不是所有人都認同寵物溝通師的工作。一位熱衷於調查超自然現象的尼克（Joe Nickell）就說，自己花了50年時間研究超自然現象，他認為寵物溝通師和靈媒很像，他們可以從客戶的很多話中篩出訊息，並將這些訊息串在一起成為有意義的內容，尼克認為寵物溝通師以及寵物溝通師的客戶都擁有「愛幻想的性格」，而寵物溝通師所謂能夠神準講出寵物與主人間的秘密，往往也只是因為猜失敗的部分都被忽略，籠統帶過。