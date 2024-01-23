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前BIGBANG勝利在柬埔寨狂歡：我要把GD帶來　跳《GOOD BOY》被罵

▲前BIGBANG成員勝利（左）到柬埔寨狂歡，還承諾當地粉絲會把G-Dragon（GD）帶去。（圖／BIGBANG臉書）
▲前BIGBANG成員勝利（左）到柬埔寨狂歡，還承諾當地粉絲會把G-Dragon（GD）帶去。（圖／BIGBANG臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星勝利曾是天團BIGBANG成員，卻在2019年爆出「Burning Sun事件（又名：勝利夜店事件）」牽扯性犯罪、官商勾結、毒品買賣等，於2021年被迫「退伍入獄」、2023年2月月9日出獄。因負面形象纏身，沒有螢光幕露臉機會的勝利，近年則是跟女伴飛往各國玩樂，昨（22）日還被曝光人在柬埔寨，勝利甚至表示「會把G-Dragon（GD）帶來」，引起眾怒登上熱搜。

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▲▼勝利稱讚柬埔寨是亞洲最好的國家，邊跳《GOOD BOY》邊表示會把GD帶來見粉絲。（圖／翻攝zzbangbang tiktok、zzbangbang tiktok）
▲▼勝利稱讚柬埔寨是亞洲最好的國家，邊跳《GOOD BOY》邊表示會把GD帶去當地見粉絲。（圖／翻攝zzbangbang tiktok、zzbangbang tiktok）
▲▼勝利稱讚柬埔寨是亞洲最好的國家，邊跳《GOOD BOY》邊表示會把GD帶來見粉絲。（圖／翻攝zzbangbang tiktok、zzbangbang tiktok）
 
勝利飛到柬埔寨參加派對，他上台致詞表示：「你們知道嗎？當我跟朋友說我要去柬埔寨，我朋友卻跟我說不行，說那個國家很危險、柬埔寨不好，但我現在可以跟我朋友說，XX你們全部閉嘴，來柬埔寨看看有什麼，這裡是亞洲最棒的國家！」

勝利更表示：「One day, I'll bring G-Dragon here！」保證總有一天一定會把GD帶到柬埔寨，他同時還表演GD跟太陽的名曲《GOOD BOY》，一番諾言令全場興奮尖叫；同時惹怒不少韓國網友，希望他不要亂蹭BIGBANG跟GD。

▲勝利涉多起罪，最終被判1年6個月，今年2月9日低調出獄。（圖／達志影像）
▲勝利涉性犯罪、官商勾結、賣毒等而被判1年6個月，於2023年2月9日低調出獄。（圖／達志影像）
勝利原本是BIGBANG的成員，2019年因涉嫌性交易、海外洗錢、違法賭博、販毒、性侵、教唆傷害、及賄賂警察等醜聞，被警方立案調查，該案件統稱「Burning Sun事件」。勝利起初不認罪，但怕影響BIGBANG，便在2019年自行退團，並於2020年3月低調入伍；直到2021年8月12日軍事法庭宣判他有期徒刑3年，勝利被強制退伍入獄，他同年19日提出上訴；直到2022年二次審判他才認罪，並表示會深刻反省，法官當庭更改刑期從3年變為1年6個月。

勝利在一審時已當庭羈押並已服刑5個月，所以再服刑1年1個月即完成刑期。外界以為他是2023年2月11日刑滿釋放，但根據《JTBC NEWS》報導，他已於2月9日上午低調出獄，法務部相關人士也證實勝利已離開驪州監獄。

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