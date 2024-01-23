前BIGBANG勝利在柬埔寨狂歡：我要把GD帶來　跳《GOOD BOY》被罵

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勝利更表示：「One day, I'll bring G-Dragon here！」保證總有一天一定會把GD帶到柬埔寨，他同時還表演GD跟太陽的名曲《GOOD BOY》，一番諾言令全場興奮尖叫；同時惹怒不少韓國網友，希望他不要亂蹭BIGBANG跟GD。
勝利原本是BIGBANG的成員，2019年因涉嫌性交易、海外洗錢、違法賭博、販毒、性侵、教唆傷害、及賄賂警察等醜聞，被警方立案調查，該案件統稱「Burning Sun事件」。勝利起初不認罪，但怕影響BIGBANG，便在2019年自行退團，並於2020年3月低調入伍；直到2021年8月12日軍事法庭宣判他有期徒刑3年，勝利被強制退伍入獄，他同年19日提出上訴；直到2022年二次審判他才認罪，並表示會深刻反省，法官當庭更改刑期從3年變為1年6個月。
勝利在一審時已當庭羈押並已服刑5個月，所以再服刑1年1個月即完成刑期。外界以為他是2023年2月11日刑滿釋放，但根據《JTBC NEWS》報導，他已於2月9日上午低調出獄，法務部相關人士也證實勝利已離開驪州監獄。
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♬ GOOD BOY - GD X TAEYANG
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