能登地震台灣「15天捐5.4億元」 日官房長官致謝：台日友好證明
日本能登半島元旦發生規模7.6強震，造成多名人員傷亡以及當地房屋倒塌，為協助賑災與重建，我國衛生福利部開設民間捐款專戶協助日本賑災，專戶總計在約2周內募得逾5.4億台幣善款。對此，日本官房長官林芳正23日向台灣公開致謝，並表示這就是「台灣對日本的友情證明」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，日本能登半島1月1日下午發生規模7.6強震，為協助日本救災及重建，行政院責成衛福部開放賑災專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款。捐款在1月19日23時59分截止，衛福部社會救助及社工司公布，這次日本能登半島震災專案民間捐款湧入13.4萬筆，總金額為新台幣5億4158萬9468元（逾25.6億日圓）。
報導指出，這些善款將透過外交部轉交給日方。在另一個捐款方面，台灣當局發表了6000萬日圓（約台幣1272萬元）的援助，1月11日已轉交給日本的窗口機關。
針對台灣5.4億的善款，林芳正23日在記者會上表示，對獲得台灣民眾提供的巨大支援，表達深深的感謝，並稱「這是台灣與日本友誼的證明。」
林芳正也提到台灣政府在強震發生後，就捐款6000萬日圓賑濟災民一事，對台灣各界所提供的大量支援表示由衷感，並強調「日本與台灣之間，迄今為止也在自然災害與新冠肺炎疫情方面相互扶持。」他補充稱，為了讓捐款能夠被有效的運用，將進行必要性的調整。