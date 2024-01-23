寒流增強還會再更冷！1圖看全台「第二波低溫」 北部體感最低1度
入冬最強寒流準備迎來第二波低溫潮！中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚至明晨（1月23日至1月24日）將迎接冷空最強的時段，氣溫進一步下滑，西半部、宜花地區低溫約攝氏7至10度，空曠地區甚至不到攝氏6度，北台灣局部地區的體感溫度，在預報上更只有攝氏1度，不過隨水氣減少，明天也將轉為乾冷的天氣型態，高山降雪機率也顯著降低。
記者張志浩／綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「本波寒流續航力十足，今天夜晚至明天清晨，第2波嚴寒低溫來臨，低溫狀況跟今天清晨差不多，各地普遍在攝氏7至9度，西部平原空曠、內陸近山區將下探至攝氏5至6度，若條件再好一點，可能再低攝氏1度。」
氣象署預報員曾昭誠指出，明天水氣逐漸減少，僅剩迎面風北部、東半部有局部降雨，中部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，整體來說較為乾冷，週四（1月25日）清晨各地仍然寒冷，中部以北及東北部地區低溫約攝氏8至10度，南部及花東攝氏11至13度。
曾昭誠說明，週四白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花高溫約攝氏16至18度，其它地區攝氏20至23度，週五、週六（1月26日至1月27日）清晨還是偏冷，西半部日夜溫差大。降雨方面，週四至週六環境轉偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部降雨的機率，其它地區多雲到晴。