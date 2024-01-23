解決缺工難題！人力銀行推職務再設計工作坊　助中高齡進職場

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104高年級50+顧問蘇育世表示，「人去適應工作職務的時期已過，未來是工作流程來適應人的時代，從產業特性到人才特性，交織與切割出適性職務。」以人為本的思考模式，突破現有看似無法異動的SOP流程，讓在場企業嘖嘖稱奇，課程滿意度平均9.2分。
知名賣場的人資主管分享，在「職務再設計工作坊」中學習到的是實際可運作在職場管理的解方，在蘇育世的引導下，透過不斷改進和優化職務工作流程，企業可以更好地發掘跨世代職場的潛力，提高工作效率和滿意度。
勞動部科長鍾羅仁說，「職務再設計的補助申請，今年會再簡化申請流程、簡化審查規範，低預算的申請將更快通過。」
104中高齡人力銀行資深經理詹宛榕用數據趨勢分析來證實，未來職場應允許差異化和個人化的需求。她提到，高齡化、少子化，人口結構改變，職場Diversity 多元、Equity 公平、Inclusion 共融，勢不可擋，「企業若不改變，未來將無人才可用」；對中高齡求職者而言，在人生的任何階段，都有機會投入第2或第3份工作職涯，而企業應將跨世代職場管理視為必然的未來，提供再學習、休息和再培訓的規劃，打造平權友善企業文化。
詹宛榕說，想解決缺工問題的企業，和想要再就業的中高齡求職者之間，透過顧問的協力在彼此需求中透過嚴選人才服務的推薦媒合，建議讓中高齡變身好幫手，解決缺工長期問題，企業HR可以從軟體到硬體逐步檢視和調整，帶動人才永續。
104人力銀行表示，2024年首場實戰課，參與的產業多元，包含門市服務業、餐飲服務業、科技業、製造業、旅宿業、電商零售業、食品製造業…等，談論議題精實，從招聘中高齡人才、職務再設計規劃、和跨世代的職場管理，深入淺出的企業講座，給現今台灣所遇到的人才困境提出解方，為想導入中高齡人力的產業注入強大的信心，50+團隊今年會持續舉辦講座活動，包含線上講座和線下工作坊，歡迎相關企業洽詢。02-29126104轉104高年級50+