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7-11咖啡免費送「好運旺來」杯塞！寒流美式、卡布奇諾第2杯10元

▲7-11今年推出超可愛鳳梨杯塞，只要購買鳳梨拿鐵、鳳梨冰茶、鳳梨氣泡珍珠，即可免費獲得立體杯塞一個。（圖／7-11提供）
▲7-11今年推出超可愛鳳梨杯塞，只要購買鳳梨拿鐵、鳳梨冰茶、鳳梨氣泡珍珠，即可免費獲得立體杯塞一個。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11去年春節大吉大利橘子杯塞瘋搶，今年首次推出超可愛鳳梨造型杯塞，只要購買「CITY鳳梨風味系列飲品」包括鳳梨拿鐵、鳳梨冰茶、鳳梨氣泡珍珠，即可免費獲得造型杯塞一個，杯塞一套6款隨機出貨，還有限量金色版6款可搜集，購買指定寄杯組合，還有機會抽到「999.9純金鳳梨」。並且因應最強寒流來襲，7-11限時大杯美式、熱卡布奇諾、珍珠奶茶第2杯10元優惠。

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7-11去年農曆新年推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」吉字杯塞，創下不到兩週時間即完銷蒐集風潮，今年春節應景推出「金好運旺龍來」系列飲品，購買以下鳳梨風味飲品任一杯，即贈送鳳梨造型杯塞任一款（限量58萬個），「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」一套6款，還有6款限量金色版本可蒐集（隨機出貨）。

◾鳳梨風味拿鐵，中熱杯68元、大冰杯78元

◾鳳梨風味冰茶，特大杯78元

◾鳳梨風味氣泡珍珠，特大杯88元

▲鳳梨造型杯塞共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」一套6款，以及6款限量金色版本。（圖／7-11提供）
▲鳳梨造型杯塞共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」一套6款，以及6款限量金色版本。（圖／7-11提供）
📍APP指定案型寄杯咖啡，抽999.9純金鳳梨｜1月24至1月31日

購買「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31前日將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得1次抽獎機會，抽出2名「999.9純金鳳梨」。

◾濃萃美式21杯688元，原價50元、特價33元

◾厚乳拿鐵15杯688元，原價65元、特價46元

◾風味指定飲品（皇家伯爵／太妃焦糖／榛果／抹茶／可可歐蕾／脆酷摩卡）熱飲系列18杯688元，原價65元、特價39元

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，原價60元、特價39元

◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，原價35元、特價23元

◾大杯精品拿鐵（冰／熱）9杯688元，原價110元、特價77元

▲7-11 APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／7-11提供）
📍門市抗寒流｜1月21至1月24日

◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）

▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有英式紅茶、珍珠奶茶第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有英式紅茶、珍珠奶茶第2杯10元。（圖／7-11提供）
此外，思樂冰1月24日起同步推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，撕開貼紙杯杯皆有獎、100%中獎率，有機會抽到思樂冰任2杯最低只要1元優惠券，以及可口可樂6款限量贈品，像是團聚麻將組、隨身餐具組、龍年紀念撲克牌等，開運新春、快來試試手氣吧！

▲思樂冰1月24日起同步推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，撕開貼紙杯杯皆有獎。（圖／7-11提供）
▲思樂冰1月24日起同步推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，撕開貼紙杯杯皆有獎。（圖／7-11提供）
而全家便利商店則是與高雄燈會合作，推出超萌的黃色小鴨杯塞，1月24日至2月25日期間，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café咖啡或私品茶全品項任1杯，就能用39元加購1個造型杯塞，全台限量2萬個。

▲全家便利商店和高雄燈會合作，1月24日起推出「黃色小鴨杯塞」，買咖啡、私品茶可用39元加購，並免費送小鴨杯套。（圖／業者提供）
▲全家便利商店和高雄燈會合作，1月24日起推出「黃色小鴨杯塞」，買咖啡、私品茶可用39元加購，並免費送小鴨杯套。（圖／業者提供）

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