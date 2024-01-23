7-11咖啡免費送「好運旺來」杯塞！寒流美式、卡布奇諾第2杯10元

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◾鳳梨風味拿鐵，中熱杯68元、大冰杯78元
◾鳳梨風味冰茶，特大杯78元
◾鳳梨風味氣泡珍珠，特大杯88元
📍APP指定案型寄杯咖啡，抽999.9純金鳳梨｜1月24至1月31日
購買「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31前日將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得1次抽獎機會，抽出2名「999.9純金鳳梨」。
◾濃萃美式21杯688元，原價50元、特價33元
◾厚乳拿鐵15杯688元，原價65元、特價46元
◾風味指定飲品（皇家伯爵／太妃焦糖／榛果／抹茶／可可歐蕾／脆酷摩卡）熱飲系列18杯688元，原價65元、特價39元
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，原價60元、特價39元
◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，原價35元、特價23元
◾大杯精品拿鐵（冰／熱）9杯688元，原價110元、特價77元
📍門市抗寒流｜1月21至1月24日
◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）
此外，思樂冰1月24日起同步推出「龍年特大杯杯上驚喜」活動，喜氣洋洋的大紅色搭配金龍設計限定杯款，撕開貼紙杯杯皆有獎、100%中獎率，有機會抽到思樂冰任2杯最低只要1元優惠券，以及可口可樂6款限量贈品，像是團聚麻將組、隨身餐具組、龍年紀念撲克牌等，開運新春、快來試試手氣吧！
而全家便利商店則是與高雄燈會合作，推出超萌的黃色小鴨杯塞，1月24日至2月25日期間，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café咖啡或私品茶全品項任1杯，就能用39元加購1個造型杯塞，全台限量2萬個。