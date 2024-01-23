寒流來襲恐積雪結冰！2路段17時起只出不進 全台路況總整理
入冬最強寒流凍全台，中央氣象署今（23）日針對21縣市發布「低溫特報」，全台都容易出現攝氏10度以下低溫，部分高海拔路面更可能發生積雪結冰的狀況。公路局表示，台8線大禹嶺(107.5K)至慈恩(130.5K)路段、台14甲線翠峰(18K)至大禹嶺(41.5K)路段自17時起只出不進，《NOWnews今日新聞》也將不斷更新全台道路封閉狀況。
記者許若茵／台北報導
氣象署示警，今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。今日中部以北、東北部地區及金門有攝氏6度以下或持續攝氏10度左右或以下低溫、連江縣有攝氏2度以下或持續攝氏6度左右或以下低溫發生機率，請注意防範。
台7甲線宜蘭支線30k至50k(南山至勝光)路段因位於高海拔區域，夜間山區道路路況難以掌握，路面有結冰與降冰霰(雪)機率高。今18時起實施預警性道路封閉；預計於翌（24）日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行
公路局表示，台8線大禹嶺(107.5K)至慈恩(130.5K)路段、台14甲線翠峰(18K)至大禹嶺(41.5K)路段，今17時起預警性封閉，只出不進，翌日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行(只德基往谷關，無谷關往德基)。