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毛小孩大商機！分析師看好：寵物產業於2030年產值可達5億美元

▲全球寵物產業正在成為一個競爭激烈的市場。有分析師預言，到了2030年，寵物產業的產值可以達到5億美元、約新台幣156.8億元。（圖／翻攝自Pixabay）
▲全球寵物產業正在成為一個競爭激烈的市場。有分析師預言，到了2030年，寵物產業的產值可以達到5億美元、約新台幣156.8億元。（圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

全球寵物產業正在成為一個競爭激烈的市場。自2020年以來，英國、德國、法國等歐洲國家的寵物擁有量增加了50％以上。現代人越來越愛養寵物，對待毛小孩就像是家人一般，連帶使得寵物產業錢景無限，有分析師預言，到了2030年，寵物產業的產值可以達到5億美元、約新台幣156.8億元。

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根據《Euronews》報導，2023年全球寵物產業的產值約為3.2億美元，而預估到了2030年，寵物產業的產值將能成長到5億美元。

寵物旅遊是寵物產業中成長最顯著的領域之一，Pet Travel的執行長摩根（Sonia Morgan）表示，公司專注在寵物的跨國旅遊，每個被運輸的寵物都是個案安排，如同人類旅客一樣受到重視。摩根說自己的原則就是，當成是自家的毛小孩要展開旅行，若自己不放心就不會安排給客戶。摩根指出，在歐洲，無論是航空公司或是長途客運，皆越來越重視寵物運輸。

寵物食品則是寵物產業中的另一個快速成長的市場，普瑞納寵物護理（Purina）歐洲公司的執行長漢彌爾頓（Jeff Hamilton）表示，人們對自己所吃下肚的食物越來越重視，同樣的意識也延伸到寵物食品領域。

像是訴求低碳、可回收包裝、更好地滿足寵物需求、更全面的營養解決方案等等，都十分受到寵物主人重視。寵物食品逐漸從家戶自行準備，轉變成一個高度專業且商業化的市場，並將持續成為推動寵物產業發展的一股驅動力。

此外，寵物照護機構也如雨後春筍般興起。這些照護機構就像是寵物托兒所，訴求是讓寵物在主人的工作時間，仍能獲得良好的照顧。這些寵物照護機構強調動物福利，承諾提供地不僅僅是食物，還有娛樂活動。比利時的Okazoo就是成功案例，2010年成立的Okazoo，近年成長快速，主打全方位寵物照護，可以幫忙看護幫忙遛狗，還提供專業訓練，也有專人可派遣往寵物主人家幫忙照顧毛小孩，或是中介將寵物托育到其他養狗家庭中，各種客製化的方案，深受寵物主人好評。

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