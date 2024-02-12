毛小孩大商機！分析師看好：寵物產業於2030年產值可達5億美元

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寵物旅遊是寵物產業中成長最顯著的領域之一，Pet Travel的執行長摩根（Sonia Morgan）表示，公司專注在寵物的跨國旅遊，每個被運輸的寵物都是個案安排，如同人類旅客一樣受到重視。摩根說自己的原則就是，當成是自家的毛小孩要展開旅行，若自己不放心就不會安排給客戶。摩根指出，在歐洲，無論是航空公司或是長途客運，皆越來越重視寵物運輸。
寵物食品則是寵物產業中的另一個快速成長的市場，普瑞納寵物護理（Purina）歐洲公司的執行長漢彌爾頓（Jeff Hamilton）表示，人們對自己所吃下肚的食物越來越重視，同樣的意識也延伸到寵物食品領域。
像是訴求低碳、可回收包裝、更好地滿足寵物需求、更全面的營養解決方案等等，都十分受到寵物主人重視。寵物食品逐漸從家戶自行準備，轉變成一個高度專業且商業化的市場，並將持續成為推動寵物產業發展的一股驅動力。
此外，寵物照護機構也如雨後春筍般興起。這些照護機構就像是寵物托兒所，訴求是讓寵物在主人的工作時間，仍能獲得良好的照顧。這些寵物照護機構強調動物福利，承諾提供地不僅僅是食物，還有娛樂活動。比利時的Okazoo就是成功案例，2010年成立的Okazoo，近年成長快速，主打全方位寵物照護，可以幫忙看護幫忙遛狗，還提供專業訓練，也有專人可派遣往寵物主人家幫忙照顧毛小孩，或是中介將寵物托育到其他養狗家庭中，各種客製化的方案，深受寵物主人好評。