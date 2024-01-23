1/24下午4點「手機狂響別緊張」！電信商測試災防通報訊息
明（24）天中華電信、遠傳、台灣大哥大三大電信將於1月24日下午4點進行全區災防告警訊息測試，但不用緊張，手機應該不會像是日前的國家警報狂響，因「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，希望盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，但如果收到也不會影響使用。
記者周淑萍/綜合報導
1月24日下午4點，三大電信將於全台含離島地區發送「災防通報中英文訊息」測試，讓災防主管機關未來監測到災害時，可以透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災的效用。會藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送，期間不會影響客戶使用服務，此外，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，所以多數民眾應該不會受到影響。
根據NCC指出，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。再加上台灣位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要。目前行動通信系統已具備發送一般緊急簡訊功能，但每分鐘最多只能傳送2,000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。隨著4G快速普及，以因應未來災害發生時，改由4G系統轉送至用戶手機，使民眾即時掌握應變時機。
但如果還是不放心的話，可以預先檢查自己手機上的「每月測試用訊息」頻道是關閉還是開啟，可以自行手動操作，藉此減少每月測試時的干擾。檢查路徑：「設定」→「通知」→「緊急警報」開啟或關閉「每月測試用訊息」。