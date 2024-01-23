暴力零容忍 黃偉哲表揚家暴防治有功人員籲公私協力齊心守護

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黃偉哲表示，家暴及性侵防治是社會救助非常重要的一環，希望能把這個觀念拓展至台南各個里，不管是宣導、實際的關懷或提供庇護幫忙轉介，讓社會福利機構及市府相關單位都能介入幫忙。他強調每個人都是阻止家庭暴力與性侵害發生的關鍵力量，也希望有更多人一起關心家暴及性侵防治，避免讓受害者蜷縮在陰暗的角落哭泣，公私協力讓台南市變得更好、更有愛。
為響應全國保護專線「113」，市府今（113）年特別串聯保護服務表揚活動，希望藉此帶動更多民間組織及社區民眾共同參與，同時配合中央強化社會安全網計畫，整合社政、警政、衛政、教育等跨局處資源共同防治暴力。黃偉哲指出，防治工作除了靠政府部門積極推動外，更需仰賴各方網絡團隊的力量，期盼在公私協力的努力下，共同提倡「暴力零容忍」普及共識，打造台南成為幸福宜居城市。
社會局說明，該局自105年起培力在地社區及鄰里組織主動出擊，就近關心左鄰右舍，超前部署防止暴力發生，至去（112）年底台南市共有26個社區組織及3個志工團體參與初級預防輔導計畫。社會局也培育17位社區防暴宣講師，將防暴觀念轉化為貼近大眾生活的題材，同時亦攜手17個民間網絡單位及5個性侵害一站式服務醫院，共同推動家庭暴力、兒少保護及性別暴力被害人所需多元服務，並協助行為人接受相關輔導教育，降低暴力事件的再發生率。