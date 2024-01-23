孫燕美打死不認孫燕姿！再吐「5字」證明決心 被讚超有骨氣
樂壇天后孫燕姿醫師么妹孫燕美，月初突然宣布和二姊孫燕姿斷絕親情關係，20多年來都活在巨星姊姊的陰影之下的她，未來決定過屬於自己的人生，孫燕姿沉默12天陸續發文宣傳2首新單曲，對家務事依然沒有任何回應。孫燕美今（23）日再度發聲，強調自己絕對不走回頭路、不會後悔。
記者楊穎軒／綜合報導
孫燕美今天上午轉發日前的切割聲明，回應一位網友所說：「一別兩寬各自歡喜，有骨氣的你，千萬別回頭，謝謝！」她簡潔有力的回覆：「不回頭，謝謝！」引來其他網友留言：「我怕了，姐，今天（孫燕姿）有新歌宣傳，我好怕妳又要發瘋」、「祝燕美開心快樂」、「也是真有骨氣」、「各自安好」、「大家撤了吧！別再回（孫燕美）啦」！
家醜延燒後，孫燕美7日曾經發聲承認：「看了小紅書一些帖子，說是因為父母偏愛而導致我的行為，確實有那麼一點點的偏愛，但我覺得更準確的是偏勢力吧！而某某有勢力的人不愛，至於我想要的愛只有主，我早就想明白了，也祝你們找到真愛。」不認孫燕姿的態度相當堅決。
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