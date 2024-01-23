刁民酸菜魚西門町1個月吸3萬人！「這時段」秒吃到 冷凍包免排隊
「刁民酸菜魚」掀起全台爆賣酸菜魚熱潮，連大飯店、餐飲集團都跟風開新店或推出新菜。刁民酸菜魚進駐台北西門町商圈，開幕一個月就吸引3萬人朝聖，無法電話或網路訂位、創下最久排隊5小時紀錄；官方透露下午3～4點離峰時段能最快吃到。必吃蝦滑、炸雞、神級奶茶等人氣餐點一次整理，現在線上商城也推出外帶冷凍包可在家享用。
記者蕭涵云/台北報導
刁民酸菜魚主打「秘罈酸菜魚」，以直徑52公分「比臉盆還要大」的浮誇大份量盤裝上桌，淋下滾燙熱油激起酸麻香辣滋味，很對台灣民眾嗜辣重口味的胃，因此圈粉無數。沒那麼能吃辣的人，還可嚐試以羅宋湯為概念的「初戀酸菜魚」，巧妙以話梅帶來回甘韻味。
自信「酸菜比魚好吃」的「秘罈酸菜魚」，湯頭講究酸、甜、辣三味一體，其中靈魂酸菜由台灣南部農家經兩個月醃製後，送進刁民中央廚房加入獨家發酵漬液再進行二次發酵，結合黃金泡椒與正統重慶酸辣魚必備的醃製清甜白蘿蔔，在以雞骨架、豬骨熬製的龍骨高湯裡，釋放出醇厚酸韻。堅持酸菜脆度不能因此受影響，挑選原料芥菜時便採葉梗比例3：7、醃製後的酸菜再分切為葉梗比例1：2入湯，如此才能吃到酸爽飽滿又脆口的滋味。
精選至少養殖1年以上、兩斤半規格的烏鱧魚，去鱗除刺處理成片，輕沾薄粉、蛋清汆燙15秒，鎖住魚片鮮美並保有彈嫩口感。搭配寬冬粉、木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，上桌前淋上以花椒、辣椒、白芝麻、蒜末特製的滾燙熱油，一時香氣四溢，讓人直吞口水。
近期才新推出的「完美蝦滑」，豪邁製作高達90%白蝦比例的蝦漿，現擠入盆現煮，俐落Q彈的鮮滑口感，很襯湯底。還有受到眾人驚呼「硬硬的炸雞雞」，嚴選雞後腿肉醃製，酥炸時講究地只有雞皮單面沾裹麵包屑粉，果然表皮十足爽脆、如薄殼般包覆著多汁軟嫩的雞肉，還附上甜脆情人果解膩，簡直好吃過不少鹽酥雞名店，被敲碗不如與「神級奶茶」等店內人氣飲料，一起直接開間外帶店。
有感刁民酸菜魚最久要排隊5小時，不是每個人都能在3～4點離峰時段、或開店前11點就來抽號碼牌，適逢農曆春節聚餐需求，推出秘罈酸菜魚、酸菜雪花牛、番茄雪花牛等招牌鍋底的宅配冷凍包，方便民眾在家享用。
另外，王品集團全新品牌「朝粥幫」，主打砂鍋粥中華料理，擁有獨家金龍、銀鳳及琥珀三大明星粥底，將在1月27日農曆年前開放試營運。1月27日至2月8日推出內用套餐8折優惠，每日限量50組，即日起開放訂位。