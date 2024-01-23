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《客廳裡的松永先生》中島健人、Dreamcatcher三月接力來台會粉絲

▲Sexy Zone成員中島健人（左圖左）將在3月15日隻身來台宣傳跟高橋光（左圖右）主演的戲劇《客廳裡的松永先生》；韓女團Dreamcatcher也將於3月30日來台。（圖／客廳裡的松永先生X、Dreamcatcher臉書）
▲Sexy Zone成員中島健人（左圖左）將在3月15日隻身來台宣傳跟高橋光（左圖右）主演的戲劇《客廳裡的松永先生》；韓女團Dreamcatcher也將於3月30日來台。（圖／客廳裡的松永先生X、Dreamcatcher臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本SMILE-UP.（舊稱：傑尼斯事務所；新成立公司：星達拓娛樂）旗下團體Sexy Zone成員中島健人（Kenty）、南韓女團Dreamcatcher相繼宣布將於3月15日、3月30日接力來台，前者是為了宣傳主演戲劇《客廳裡的松永先生》與粉絲同歡，後者則為舉辦演唱會，2組人馬售票詳情一併公開。

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▲中島健人將於3月15日來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART）
▲中島健人將於3月15日來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART）
中島健人將於3月15日來台，舉辦以最新主演戲劇《客廳裡的松永先生》為名的特別見面會，他透過主辦單位向支持他的台灣粉絲送上甜蜜邀請：「要來看我喔！」

《客廳裡的松永先生》改編自日本人氣同名漫畫，由中島健人、高橋光、向井康二等人領銜主演。劇情講述各年齡層的男女在共同合租的公寓生活，因而產生火花。中島健人飾演的男主角「松永純」，他是一位個性固執的平面設計師。高橋光飾演女高中生「園田美己」，她是入住在松永純隔壁房的新房客。包括29歲的平面設計師松永純在內，公寓住民都是年紀比美己大的成年男女，大家各自有工作與生活，讓美己一開始感到不安，但在松永純的循循引導下，美己才漸漸習慣現有生活。有點死腦筋的29歲輕熟男，與總是全力以赴的17歲純真高中生，各自都有笨拙之處的兩人，緣分就此展開。《客廳裡的松永先生》可至KKTV收看。

《客廳裡的松永先生》中島健人見面會將於3月15日晚間7點在「信義劇場Legacy Max」舉辦，票價分為A區3200元、B區2800元、身障席1600元，2月3日中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」啟售。

由祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美、佳泫7人組成的女團Dreamcatcher，曾於2018年6月來台，今宣布將於3月30日二度訪台，晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，票價分為1樓站席3880元、2樓座席4280元、身障席1940元，1月27日上午11點在「KKTIX及全台全家便利商店」啟售。

▲▼Dreamcatcher於3月30日來台舉辦演場會。（圖／星樂全球、微樂客）
▲▼Dreamcatcher將於3月30日來台舉辦演場會。（圖／星樂全球、微樂客）
▲▼Dreamcatcher於3月30日來台舉辦演場會。（圖／星樂全球、微樂客）
 
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