《客廳裡的松永先生》中島健人、Dreamcatcher三月接力來台會粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
《客廳裡的松永先生》改編自日本人氣同名漫畫，由中島健人、高橋光、向井康二等人領銜主演。劇情講述各年齡層的男女在共同合租的公寓生活，因而產生火花。中島健人飾演的男主角「松永純」，他是一位個性固執的平面設計師。高橋光飾演女高中生「園田美己」，她是入住在松永純隔壁房的新房客。包括29歲的平面設計師松永純在內，公寓住民都是年紀比美己大的成年男女，大家各自有工作與生活，讓美己一開始感到不安，但在松永純的循循引導下，美己才漸漸習慣現有生活。有點死腦筋的29歲輕熟男，與總是全力以赴的17歲純真高中生，各自都有笨拙之處的兩人，緣分就此展開。《客廳裡的松永先生》可至KKTV收看。
《客廳裡的松永先生》中島健人見面會將於3月15日晚間7點在「信義劇場Legacy Max」舉辦，票價分為A區3200元、B區2800元、身障席1600元，2月3日中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」啟售。
由祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美、佳泫7人組成的女團Dreamcatcher，曾於2018年6月來台，今宣布將於3月30日二度訪台，晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，票價分為1樓站席3880元、2樓座席4280元、身障席1940元，1月27日上午11點在「KKTIX及全台全家便利商店」啟售。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道