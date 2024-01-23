MLB／紐約兩大豪門搶人大戰！美媒曝：太空人牛棚大將超夯
美國職棒MLB紐約洋基與紐約大都會2大豪門搶人大戰一觸即發！隨著春訓時間即將到來，許多球隊已停下補強腳步，自由市場上目前具備即戰力的投手也所剩不多，如今有消息指出，紐約2大豪門球隊球隊洋基與大都會，都在全力爭取自由市場上剩下的幾名牛棚大將，包含了上個賽季在休士頓太空人有出色發揮的Hector Neris。
記者廖聿偉/綜合報導
根據美媒《SNY》記者Ryan Garcia報導，紐約洋基隊是與Hector Neris進行過交談的球隊之一，但面臨來自紐約大都會隊等球隊的競爭，目前傳出Neris加盟洋基的可能性較大。現年34歲的Hector Neris，預計將能夠獲得一份為期一年或兩年的700萬至1100萬美元的合約，且考慮到洋基隊希望補強牛棚投手戰力，Neris有機會成為洋基牛棚陣容中的重要補強。
Hector Neris上季效力於休士頓太空人，共計出賽71場，戰績6勝3敗、防禦率1.71，拿下31次中繼成功。Neris累積68.1局投球中，送出77次三振，每局被上壘率為1.05。
洋基隊也對於簽回左投Wandy Peralta，保持開放態度，Peralta同時也是大都會的潛在補強目標之一，動向同樣值得關注。Peralta去年在洋基出賽63場，戰績4勝2敗，拿下18次中繼成功、4次救援成功，防禦率為2.83。
洋基隨著Marcus Stroman加盟後，先發陣容目前看似穩定，但對於健康和耐久性的擔憂，仍然可能會在新賽季困擾著他們。洋基隊新賽季預計扛下先發的5名投手當中，只有Gerrit Cole、Clarke Schmidt2名球員在去年登板超過30場出賽。雖然Carlos Rodón、Nestor Cortés Jr.如今身體狀況無虞，也被預期相比去年會發揮得更出色，但目前尚不清楚能看到多少進步。