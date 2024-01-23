高雄5口悲劇命案！驚傳3幼子頭「遭套塑膠袋」 將解剖複驗
高雄市新興區21日晚間發生一家五口命案，其中袁姓母親因為多日未到班，也無法用電話聯繫上人，袁女同事帶警消破門而入，才發現一家人已經陳屍屋內，根據初步調查背後是龐大債務導致悲劇發生，而3名兒子被發現時都被套上塑膠袋，詳細案發情況為何，有待進一步釐清。
記者孫唯容／綜合報導
高雄新興警分局中山派出所表示，21日晚間10時許，接獲死者友人報案，指遲遲無法聯繫上，擔心發生不測，因此報警處理。警方獲報後，隨即前往七賢二路某公寓查看，發現1家5口陳屍住處，明顯死亡。
據了解，林姓丈夫與袁姓妻子疑似因債務纏身撐不住，帶著3名幼子一起離世，根據法院資料，袁女近期因無法償還28萬車貸被強制執行，而林姓丈夫為一般上班族，近期也因為多筆信貸無法償還，被銀行、融資公司等也聲請支付命令，疑似為龐大債務纏身，逼得夫妻倆帶著3名幼子走上黃泉路。
※【NOWnews 今日新聞
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