中華職棒／中信兄弟簽新洋投拚奪冠！克迪韓職年薪曾高達1881萬
中信兄弟在上周公布簽下兩位新洋，分別為左投克迪、右投手猛登，再加上目前陣中的象魔力、德保拉，還有球團表示合約已完成的艾士特，將為兄弟下季爭奪冠軍之路打上一劑強心針。
記者林之越/綜合報導
克迪、猛登兩人都曾在韓職出場過，但猛登在2021年效力起亞虎後，過去兩年間都待在美國，曾在2022年升上大聯盟，上季則都是在3A小聯盟出賽，共登板28場，取得2勝3敗，防禦率為7.25。另一方面，猛登也有大聯盟經驗，自2022年開始效力韓職的SSG登陸者隊，在季中接替象魔力的位置，所以又被取上「富人版象魔力」的綽號，期間共出賽24場都擔任先發，拿下9勝5敗的成績，防禦率為3.39、WHIP為1.30。
據韓職數據網站《MyBKO Stats》的資料指出，克迪在2022年效力SSG登陸者期間，當年度獲得的年薪為60萬美金（約1881萬台幣），而猛登的年薪則為42萬5千美金，額外加上30萬美金的簽約獎金。中信兄弟雖然尚未公布球員薪資，但參照兩位洋投過往在韓職的薪水，勢必不會是個小數目，可見中信兄弟下賽季爭奪冠軍的決心。
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