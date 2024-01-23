2024台灣燈會限定30款伴手禮亮相 黃偉哲推薦台南味

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黃偉哲表示，相隔16年台南再度舉辦台灣燈會，除了規劃精彩的燈會、準備府城美食迎接各方旅人朋友，伴手禮更是城市品牌的重要指標，這次經過層層評選，挑選出台南嚴選伴手禮商品，有的歷史悠久，有的融合自家特色與在地文化，相信可以讓參觀燈會的朋友們留下深刻印象，歡迎全國民眾來參觀2024台灣燈會，也順便選購優質的台南伴手禮。
台南市經濟發展局說明，入選燈會百大推薦伴手禮的商品才能授權使用「龍耀台南」的Logo，30件指定伴手禮更是經過重重關卡選拔才能到燈會現場販售，並推出專屬於燈會的限量優惠，歡迎民眾在欣賞燈會作品後，到「燈會指定伴手禮專區」選購伴手禮，帶回屬於您的台南味。
此次2024台灣燈會伴手禮徵選活動報名狀況相當踴躍，經過第一階段書面評審、第二階段設計稿審查及第三階段實物審查及網路人氣票選，最終選出30件燈會指定伴手禮。這次入選的美食伴手禮有知名布丁、茶葉蛋、後壁米啤酒、肉燥禮盒等產品；生活用品及文創類，則有保庇平安禮盒、茶禮盒、環保杯袋等商品，30件指定伴手禮及網路人氣伴手禮都會在今年2月23日至3月10日於高鐵展區的燈會現場販售。
此外，台灣燈會伴手禮官方網站現正舉辦有趣的猜燈謎活動，1月22日至2月18日只要到官網回答問題並填妥問卷，就有機會抽中燈會指定伴手禮大禮包及300元燈會伴手禮專區抵用券，活動詳情可至活動網站查詢https://tainangift.vrworld.com.tw/