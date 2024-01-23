兵役變1年！國防部憂軍紀更敗壞　北檢、軍方成立聯繫平台

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北檢上午召開「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，國防部法律事務司法紀調查處長王正誼、空軍司令部督察長陳世輝、全民防衛動員署處長吳聲泰、空軍作戰指揮部副主任鮑國興、海軍司令部組長于健昌、憲兵指揮部副主任魏銘俊、資通電軍指揮部副主任張耕華及各軍事機關代表齊聚，由軍方與檢察官充分交換意見，藉此凝聚執法共識。
北檢檢察長鄭銘謙表示，聯繫平台建立後，就重大軍事刑案，將由專組檢察官負責偵辦，以達事權統一、標準一致，偵查中檢察官並將持續與軍事機關聯繫溝通，徵詢服役部隊之意見，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦，必要時建請法院從重量刑。
鄭表示，將定期召開會議，就實務面臨之問題加以檢討研議，並應強化北檢與轄內各軍事機關的參訪交流，也可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講。
國防部處長王正誼表示，期待其他地檢署也能比照北檢，與轄內軍事機關成立聯繫平台，共同維護國軍紀律。
會中除決議建立聯繫平台外，對於案件通報、保護被害人隱私、現場蒐證等議題充分討論，國防部憲兵指揮部法務組張學昌上校並就「因應義務役役男入營服役強化憲兵隊偵辦作為暨轄區檢察署協調聯繫事項」專題報告，提供經驗做為參考。
軍事暨國安案件偵辦聯繫平台建立後，台北地檢署與各軍事機關將更加緊密合作，共同解決軍事及國安案件偵辦上遇到的問題，有效維護國軍紀律及國軍戰力，確保國家安全。