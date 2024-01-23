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培訓淨零專業人才！台灣中油石化事業部主管參加高雄淨零學院

▲台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明(前排右4)率主管參加高雄淨零學院。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明(前排右4)率主管參加高雄淨零學院。(圖／中油石化事業部提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部響應高雄市政府淨零學院開課，於今(23)日，由該事業部副執行長吳祐明率主管及溫室氣體盤查小組成員30人參加ISO14064-1組織層面溫室氣體內部稽查證員課程企業專班，以培訓淨零專業人才。

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▲高雄市政府環境保護局局長張瑞琿(左)為高雄淨零學院專班開場。(圖／中油石化事業部提供)
▲高雄市政府環境保護局局長張瑞琿(左)為高雄淨零學院專班開場。(圖／中油石化事業部提供)
高雄市政府環境保護局局長張瑞琿表示，市府環保局於去(112)年11月成立淨零學院，以因應國際淨零碳排的趨勢，致力推動產業數位、淨零雙軸轉型，此期間陸續推出許多課程，以啟動淨零專業人才培育工作。

張瑞琿說，淨零學院課程規劃，以通識、證照、技術課程為三大主軸，通識課程擴大政府、產業、社會對於淨零的認知，證照課程與查驗機構合作，培訓盤查、碳足跡等ISO課程，接軌國際標準及趨勢，而技術課程由學院師資群依照產業特性進行講授，更規劃納入企業以大帶小實務分享等相關課程。

台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明指出，高雄市產業橫跨鋼鐵、石化、金屬、扣件、高科技等供應鏈，而中油公司身為高雄淨零大聯盟分組組長，亦積極推動內部碳管理，一同用行動力響應政府淨零轉型。

吳祐明說，石化事業部此次參與培訓人員，以溫室氣體組織型碳盤查與產品碳足跡小組的同仁及直屬部門主管為主，而此次課程，讓同仁們能更深入、更全面的瞭解，促進內部建構碳盤查、節能減碳技術能力，並與國際接軌，遵循國際ISO指引，培育國際認證專業淨零人才，提升同仁淨零認知，戮力達成2050淨零轉型的目標。

此次證照課程訓練，首先由高雄市環保局局長張瑞琿開場，給予到場的學員們鼓勵與祝福學習順利，並提到高雄市轄內各大企業，未來淨零轉型的規劃，淨零學院將提供相關課程教學、教育訓練空間，還有多功能場域提供會議討論、技術諮詢、分享共創、會談使用，歡迎善加利用。

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