協助勞工穩定就業！高雄市112年失業率六都最低表現持續亮眼

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值得注意的是，25至29歲之失業率，112年上半年為8.6%，112年下半年明顯下降為4.6%，亦為六都最低，顯示市府青年就業政策已有相當成效。
周登春指出，勞工局為提供廣大市民朋友就業媒合服務，市府秉持「服務不打烊、媒合不中斷」精神，112年共辦理33場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商952家，提供3萬1197個就業機會，初步媒合5069人次，初步媒合率58%，另依據廠商需求不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共計辦理272場次。
周登春說，在青年就業政策方面，除持續配合勞動部辦理青年跨域就業津貼、青年職得好評計畫、青年就業領航計畫等方案外，亦協助推動112年7月1日實施之初次尋職青年穩定就業計畫及青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫等青年方案，以強化青年尋職技能及動機，提升雇主進用意願。
另為配合109年12月中高齡者及高齡者就業促進法之施行，高雄市率先全國於110年9月30日設立高雄市銀髮人才服務據點，專責服務高雄市55歲以上求職者、退休再就業者及友善中高齡及高齡者廠商，112年服務1884名求職者、媒合成功765名，新登記1723個職缺，並將於今(113)年選址北高雄地區，增設高雄市第2處銀髮人才服務據點，擴大中高齡者及高齡者就業服務範圍及量能。