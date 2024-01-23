熱門跳槽行業出爐！餐飲、科技最夯 9成1想進外商「盼加薪4千5」
「龍年」農曆年進入倒數階段，勞工朋友們準備換工作了嗎？是否因全面性邊境解封，還有景氣復甦，即將展開跳槽計畫？人力銀行今（23）日公布「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」，上班族年後轉職，最想進入餐旅、科技、批零業；91.3%考慮到外商公司上班，希望月薪平均能比現在領的高出4,501元。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網調查指出，上班族年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前5大行業，分別為餐飲住宿與休閒旅遊（34.3%）、科技資訊（33.3%）、批發零售與貿易（31.7%），以及金融保險與會計統計（27.9%）、傳統製造業（27%）。
6到10名的熱門跳槽行業，又分別是運輸與物流倉儲佔21.6%、文（補）教業占20.4%、民生服務業（不含餐宿休旅）占19.4%，以及大眾傳播與公關廣告占18.5%、影音設計與時尚藝術占17.3%。
除了看重薪資與有行業偏好，外商企業也成為另一項跳槽指標，此次調查就顯示，在年後想換工作的人當中，竟然有高達91.3%的人，考慮到外商公司上班，比例多於去年的90.2%，續創11年新高，同時希望進外商後的月薪，平均能比現在領的高出4,501元。
還有在可複選狀況下，最優先考慮進入「美商」（80.2%），其次為「日商」（58.3%），以及「歐商」（34.5%）、「港商」（24.9%）。