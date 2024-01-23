森林裡的百年魔法小鎮 春節前夕再現十鼓文創園區

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此次邀請獲得iF設計獎的龍崎空山祭策展團隊-艸非火團隊在魔法屾林的百年榕樹區，打造闇黑森林螢光聚落，沿著空中步道盤旋而上，白天到黑夜都能探索絢麗奇幻的燈光藝術，樹下將是最古老最原始的聚落，有著巫師們（品牌）展售以黑魔法和怪獸為主題的工藝。
魔法屾林也開啟了多場極限運動競賽，可以騎乘魔法掃帚飛越6樓半高的高空，還有全台最高的高空垂降自由落體，或可以挑戰2層樓半高，猶如火山噴發岩漿奔流的熔岩大流瀑滑梯。還有透明攀岩競技、鋼鐵鐳戰生存遊戲挑戰團隊精神，在百年魔法剛鐵工廠內進行鐳射槍對戰。
有別以往常見市集樣貌，以造村方式設計場域，在林間錯落的火炬、油燈和小木屋，讓精靈村充滿森林的冒險感，沿著湖邊的鐵道行走，便可窺見藏在樹林裡的溫暖小店，例如彰化選品店「巧克莉莉選物」將化身魔法掃帚專賣舖，帶來彰化特有手工掃把，也有來自日本高知的品牌「TOKEIYA」、「SANROKU COFFEE」、「Sow Men. 」、「マツオカパウンド」帶來日本的鐘錶老件、手作服飾、咖啡及季節限定糕點，精靈村質感係餐館「ゴゴ台所」、甜點舖「餘」、麵包坊「邦榖烘焙製造所」專職精靈限定料理，「苦瓜織織」也帶來精靈小毛怪的手作工坊，還有多家精彩工藝品牌等著民眾來探索。最新資訊請見屾屾市 IG : https://www.instagram.com/shen_shen_market?igsh=MXQweGU3ZHZhejFpNQ==