2023全國住宅節電超過18億度！省下近45萬戶全年用電量
繼2022年全國節電18億度後，台電今（23）日舉行2023節電成果發表會，公布去年我國住宅及國中小學節電再度超過18億度，等同省下近45萬戶家戶整年用電量，且減少約90萬公噸碳排放。
記者鄭妤安／台北報導
台電於今日上午上午舉行2023節電成果發表活動，現場由台電副總經理陳銘樹、副總經理蔡志孟、經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳及工研院等各界貴賓共同見證節電努力。台電說明，台電自2013年起舉辦全民節電活動，持續以創新多元方式推廣節電，2023年以「進化一級節電玩家」為主軸，結合運動、展覽、親子及節慶等四大活動，累計觸及超過4100萬人次，亦走入小學巡迴舉辦百場節電活動，更融入節電小知識及生活用語推出電寶Line免費貼圖，下載量突破60萬次。
台電指出，2023年在全民共同努力下，全國住宅及國中小學用戶節電超過18億度，累計共有近1300萬戶次響應節電，台電也發出近15億元節電獎勵金。另，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電，如以「節電服務團」主動協助產業用戶分析用電，去年輔導4527戶，約可促進節電1700萬度，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。
因應冬季溫度持續下探，台電也提醒節電小撇步，民眾若使用暖氣空調，應適時清洗濾網並可搭配循環扇加速暖房效果，煮水也可用快煮壺搭配保溫瓶替代熱水瓶，如此一來節電還可省荷包。