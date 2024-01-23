籃籃炫耀「大谷翔平看她彩排」 李唯楓噴鼻涕嚇瘋小S：很濃稠！
小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前舉辦藝人與女團的合作表演，來賓分三組表演，其中「樂天女孩」的籃籃（籃靖玟）、卉妮及若潼搭檔楊昇達一同合作，當籃籃聽到幻藍小熊即將在韓國出道時，立刻開啟「輸人不輸陣模式」透露，「我們樂天也有在韓國開過球，甚至有踏上MLB球場去表演」，還說其實現在啦啦隊人氣，一點都不輸女團！
記者張芸婷／綜合報導
節目中籃籃表示，自己遇過日本知名球員「大谷翔平」，並自豪的說道：「他看過我們表演！也近距離看我們彩排」。小Ｓ則反問，「那他有偷拍嗎？」籃籃笑答，因為大谷翔平一舉一動都備受媒體關注，若是有一些小動作都會成為新聞，「所以他還滿克制的，搞不好他有忍不住」，此話一出，派翠克立刻要求籃籃跟大谷翔平的粉絲們道歉，笑翻全場。
另一參賽隊伍，李唯楓搭檔性感火辣的LuxyGirls（Zoey、Clara、Natalia），卻引起全場不滿，李唯楓還在與小S聊天的過程當中，「鼻涕噴湧而出」，搖搖晃晃的掛在鼻子上，李唯楓還下意識將鼻涕吸回去，全場尖叫連連、亂作一團，派翠克連忙向攝影師確認「有拍到嗎？」李唯楓則尷尬表示，「整段表演，大家只記得鼻涕」，小S還不忘補槍，「而且很濃稠！」蘿莉塔則是跟青春洋溢的少女日光之橙(玉歆、Cherry、Ashlee)組隊跳韓國女團的舞蹈。本集將於明（24）日晚間10點，於東森綜合32頻道《小姐不熙娣》播出。
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